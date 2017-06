Dân mỏi mòn chờ nước sạch sau 2 năm đóng tiền

Mặc dù đã nộp tiền để được đấu nối sử dụng nước sạch, nhưng gần 2 năm qua, nhiều hộ dân ở xã An Mỹ vẫn chưa được lắp đặt hệ thống nước sạch. Xã đổ lỗi cho Trung tâm nước sạch, Trung tâm lại “tố” xã nợ tiền nên không lắp cho người dân.

Sau 2 năm đóng tiền vẫn không có nước sạch dùng, người dân chỉ biết than trời!

Cuối năm 2013, người dân 5 xã: Đồng Du, Tràng An, Bình Nghĩa, Đồn Xá, An Mỹ của huyện Bình Lục vui mừng khi được UBND tỉnh Hà Nam xây dựng nhà máy cấp nước sạch đóng tại xã Đồng Du với công suất 4.500m3 mỗi ngày đêm có tổng kinh phí hơn 90 tỷ đồng do Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư.

Nhà máy cấp nước sạch đóng tại xã Đồng Du với công suất 4.500m3 mỗi ngày đêm có tổng kinh phí hơn 90 tỷ đồng

Khi dự án đi vào hoạt động, người dân hứng khởi, bảo nhau bỏ nước mưa, lấp giếng khoan để dùng nước sạch. Nhiều người dân trong xã đã đăng ký để được lắp công trình nước sạch này. Vào đợt đầu, có hàng nghìn hộ dân ở các xã nói trên đi đăng ký, thấy nước sạch sinh hoạt tiện lợi, nên người dân nhiều xã bắt đầu đăng ký đợt 2.

Tuy nhiên, thực trạng ở xã An Mỹ, huyện Bình Lục lại khiến người dân vô cùng bức xúc, khi những hộ dân đóng tiền đợt 2 để đăng ký lắp đặt nước sạch gần 2 năm nay nhưng vẫn không hề được dùng.

Theo phản ánh của người dân xã An Mỹ cho biết, vào đầu tháng 9/2015, hơn 100 hộ dân trong xã đã đến nộp 968.000 đồng cho xã để đăng ký được đấu nối sử dụng nước từ hệ thống cấp nước sạch liên xã Tràng An, An Mỹ, Đồng Du, Bình Nghĩa, Đồn Xá, huyện Bình Lục vào đợt 2.

Sau khi đi vào hoạt động rất nhiều hộ dân đã đấu nối, lắp đặt nước sạch

Sau khi đóng tiền xong, chờ mãi không thấy bất kỳ một cơ quan nào đứng ra đấu nối cho các hộ dân, nhiều gia đình đã kiến nghị đến xã nhưng vẫn không ăn thua. Gần 2 năm sau ngày đóng tiền đến nay, việc đấu nối, lắp đặt nước sạch cho các hộ dân này cũng “chìm nghỉm”

Ông Nguyễn Văn Ân cho biết: “Nhà tôi rất là khao khát có người nước sạch, nhưng không hiểu họ thu tiền của chúng tôi làm gì mà suốt mấy năm không cung cấp nước, bây giờ nước giếng khoan dưới lòng đất bơm nước nên có mùi tanh không thể dùng được nữa rồi”.

Trong khi chờ đợi được đấu nối, lắp đặt nước sạch, nhiều hộ dân đã đăng ký lắp đặt đợt 1 cũng bắt đầu “chán nản” và ý kiến về việc chất lượng nước sạch của công trình này cũng không được đảm bảo.

Xã đổ lỗi Trung tâm, Trung tâm “tố” xã nợ tiền… dân chịu thiệt

Trao đổi về vấn đề này ông Nguyễn Văn Lượng, phó chủ tịch UBND xã An Mỹ, địa phương có các hộ dân nộp tiền nhưng chưa được cấp nước sạch cho biết: “Trước đây nguồn nước ngầm của địa phương bị ô nhiễm thì vấn đề thiếu nước sạch thật sự đáng lo ngại, tuy nhiên khi có nước máy rồi nỗi lo ngại cũng chẳng giảm đi. Hiện nay đối với các hộ dân nộp tiền đợt 1 là đã có nước sạch, còn đợt 2 có hơn 100 hộ đã đóng tiền với số tiền gần 1 triệu đồng trên một hộ nhưng chưa được cấp nước sạch.

Một phiếu thu tiền nước sạch từ tháng 9/2015

“Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị lên Trung tâm nước sạch của tỉnh để đề nghị sớm cung cấp nước sạch cho người dân, tuy nhiên cơ quan này không có bất cứ câu trả lời nào. Hiện số tiền thu của người dân không còn cách nào khác, UBND chỉ biết gửi vào Kho bạc”

Trao đổi về vấn đề trên, ông Tạ Đức Thắng Giám đốc Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh Hà Nam cho biết: “Việc người dân nộp tiền mà chưa được cấp nước sạch là do UBND xã An Mỹ còn nợ chủ đầu tư 500 triệu đồng trong việc đấu nối khoảng 1000 công tơ cho các hộ dân trong xã, địa phương nhùng nhằng không chịu thanh toán tiền nợ nên chủ đầu tư không tiếp tục đấu nối cho các hộ dân còn lại.

Rất nhiều hộ dân ở xã An Mỹ đã đóng tiền hơn 2 năm nay nhưng vẫn chưa được đấu nối lắp đặt nước sạch

Các hộ dân nộp tiền đợt 2 của UBND xã An Mỹ không nằm trong dự án ban đầu đây là các hộ đăng ký thêm, nhiều lần chúng tôi làm việc với xã là hãy giải quyết dứt điểm các tồn đọng và nợ cũ. Sau khi quyết toán xong thì chúng tôi mới giải quyết các hộ còn lại của địa phương”

Còn về việc người dân phản ánh chất lượng nước sạch không đảm bảo, ông Thắng cho hay: “Nguyên nhân khiến nước sạch bị đục bẩn là do một đơn vị làm đường khi thi công đã làm vỡ đường ống nước. Khi vá đường ống, nhà máy không tiến hành xúc xả đầy đủ dẫn đến nước bị bẩn”.

Đức Văn