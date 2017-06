Thấy gì từ cuộc “đại hạ giá” ôtô tại Việt Nam?

Xe cũ, xe mới cùng “phá giá”, DN nhỏ lao đao

Khởi đầu từ công cuộc giảm giá của Trường Hải từ hơn 1 năm trước, thị trường ôtô Việt liên tục chứng kiến những cuộc đua hạ giá của các nhà phân phối xe lớn. Thông tin về viễn cảnh thuế nhập khẩu về 0% khiến nhiều người tiêu dùng “khoanh tay” chờ giá xe xuống trong lúc đó sức ép doanh số ngày càng đè nặng tới tất cả các nhà sản xuất và phân phối. Kết quả chưa cần thuế giảm, giá xe đã lao dốc, những thông tin giảm giá từ vài chục tới vài trăm triệu không còn gây chú ý như việc Volkswagen Việt Nam hạ mức giá niêm yết cho dòng Touareg xuống 260 triệu đồng so với trước hay dòng xe ăn khách Mazda CX-5 hạ một mạch xuống dưới 900 triệu đồng. Và không ít người tiêu dùng có thêm cơ sở để chờ giá xe xuống tiếp.

Xe mới hạ giá khiến xe cũ trở nên ế ẩm vì người tiêu dùng ngày càng kém mặn mà với phương án “sắm” ô tô cũ vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Theo giới kinh doanh ôtô cũ, trước đây với số tiền khoảng 400 - 500 triệu đồng, nhiều người mua ôtô lần đầu thường chọn phương án mua xe cũ nhưng hiện nay với tầm tiền đó, họ có không ít lựa chọn xe mới khi các mẫu ôtô hạng nhỏ như Kia Rio, Mazda2 hay Mitsubishi Attrage… liên tục giảm giá.

Cầu xuống làm giới kinh doanh xe cũ không kịp trở tay. Một số ô tô cũ vốn hút khách thì nay chấp nhận bán lỗ để đẩy hàng tồn và chuyển hướng kinh doanh. Không ít chủ showroom thừa nhận vào thời điểm này càng kinh doanh càng lỗ. Trao đổi với báo Lao Động, một chuyên gia trong ngành nhận định thị trường xe đang có những xáo trộn lớn và các đơn vị buôn bán xe nhỏ lẻ ngày càng ít đất sống. Tuy nhiên, người tiêu dùng được lợi vì giá giảm và các nhà phân phối phải “chiều thượng đế” để đẩy doanh số.

Sau 2018, giá xe sẽ lập đáy mới?

Trước cuộc đại hạ giá xe thời gian qua, nhiều người tiêu dùng tin tưởng giá xe có thể sẽ lập đáy mới sau ngày 1.1.2018 khi thuế nhập khẩu ôtô từ các nước trong khu vực ASEAN về Việt Nam giảm về mức 0%.

Tuy nhiên, các chuyên gia lại dự đoán sẽ khó có đáy mới của giá xe sau năm 2018 bởi ngoài thuế nhập khẩu, ôtô vẫn chịu tác động từ nhiều loại thuế phí khác và những loại thuế này có thể sẽ có những điều chỉnh. Chẳng hạn, với phân khúc xe bán tải, ngay cả khi thuế nhập khẩu giảm, giá xe lại có nguy cơ tăng mạnh nếu đề xuất điều chỉnh phí trước bạ, thuế TTĐB lên mức giống xe du lịch được thông qua.

Bên cạnh đó, sau cơn bão giá, thị trường có thể sẽ chỉ còn các ông lớn và đà giảm giá có thể sẽ bị chặn lại sau khi chạm đáy trong năm 2017. Trao đổi với báo Lao Động, lãnh đạo một liên doanh lớn ở Việt Nam cho biết giá xe hiện nay gần như đã chạm đáy và rất khó dự đoán thị trường năm 2018 vì các nhà sản xuất và phân phối hiện đang "nín thở" chờ các điều kiện kinh doanh ngành này cũng như việc phê duyệt hay điều chỉnh hàng loạt chính sách thuế phí liên quan.

Theo thống kê của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam, doanh số bán hàng của toàn thị trường ôtô Việt Nam trong tháng 5/2017 đạt 23.232 xe, tăng 6% so với tháng 4 và tăng 11% so với cùng kỳ năm 2016. Tuy nhiên, tính chung 5 tháng đầu năm, doanh số toàn thị trường ôtô Việt Nam chỉ đạt 109.903 xe, giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái.