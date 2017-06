Yên Bái đang xác minh tài sản nhà đất của Giám đốc Công an tỉnh

Trả lời báo chí bằng văn bản chiều 30/6, ông Chu Đình Ngữ - Chánh văn phòng UBND tỉnh Yên Bái cho biết, tỉnh Yên Bái đã giao các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh về khối tài sản nhà đất được cho là liên quan đến Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu - Giám đốc Công an tỉnh này.

Trước đề nghị của báo chí về việc công khai bản kê khai tài sản của Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái Đặng Trần Chiêu, ông Chu Đình Ngữ khẳng định, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của báo chí về tài sản nhà đất được cho là có liên quan đến ông Đặng Trần Chiêu tại tổ 44 phường Yên Thịnh (TP Yên Bái), tỉnh Yên Bái đã giao các cơ quan chức năng của tỉnh tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin.

“Sau khi có kêt quả kiểm tra, xác minh, UBND tỉnh Yên Bái sẽ thông tin đến báo chí” - ông Ngữ cho biết.

Đề nghị nêu quan điểm trước việc Cục trưởng Cục Chống tham nhũng Phạm Trọng Đạt cho rằng UBND tỉnh Yên Bái nên thanh tra những khối tài sản của cán bộ tỉnh được báo chí phản ánh thời gian qua (ngoài ông Phạm Sỹ Quý, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đang được Thanh tra Chính phủ làm rõ - PV), ông Chu Đình Ngữ thông tin: Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Yên Bái đã giao các cơ quan chức năng tiến hành khảo sát, xác minh thông tin. Việc quyết định thanh tra sẽ được tiến hành khi có đủ căn cứ theo quy định.

Báo chí đặt câu hỏi: “Tại cuộc họp báo của Bộ Công an mới đây, Trung tướng Đỗ Kim Tuyến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) có thông tin về việc Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Yên Bái Vũ Xuân Sáng đã đưa 200 triệu đồng cho phóng viên Lê Duy Phong - Trưởng ban Bạn đọc Báo điện tử Giáo dục Việt Nam. Vậy ông Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư có báo cáo với UBND tỉnh về việc này? Cụ thể ông Giám đốc Sở dùng tiền để xử lý việc cá nhân hay việc của Sở?”.

Trong văn bản trả lời, ông Chu Đình Ngữ cho rằng, ông Vũ Xuân Sáng là người có liên quan trực tiếp đến vụ án do Cơ quan điều tra Công an TP Yên Bái đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Lê Duy Phong vì đã có hành vi “Lạm dụng chức vụ và quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Vì vậy, theo ông Ngữ, tại thời điểm này, UBND tỉnh Yên Bái tạm thời chưa cung cấp các thông tin chi tiết liên quan đến vụ việc để phục vụ quá trình điều tra.

Trước đó, trao đổi với báo chí sáng 30/6, ông Vũ Xuân Sáng nói, hiện bản thân ông và gia đình rất mệt mỏi về vấn đề này và chịu nhiều áp lực từ dư luận trên báo chí và mạng xã hội.

Theo ông Sáng, ngôi nhà của ông tại thành phố Yên Bái là rất bình thường, không phải là “biệt phủ”. Việc xây nhà mua đất, gia đình ông tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, nhưng ông là người đang bị điều tra liên quan đến vụ án đưa 200 triệu đồng cho nhà báo Duy Phong.

Đối với sự việc liên quan đến Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái Đặng Trần Chiêu, phóng viên nhiều cơ quan báo chí đã tìm nhiều cách tiếp cận nhưng đều không nhận được phản hồi nào từ ông Chiêu.

Thế Kha - Tuấn Hợp