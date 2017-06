Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là chiếc màn hình chơi game hot nhất Việt Nam

Với mức giá cực kỳ cạnh tranh trong phân khúc 34 inch ultrawide, chiếc màn hình LG 34UC79G trở thành một món hàng hot trong cộng đồng game thủ Việt thời gian vừa qua

Kể từ khi ra mắt, bất kể là hàng nhập khẩu không chính thức hay hàng chính hãng được LG Việt Nam phân phối, thì chiếc màn hình 34 inch ultrawide mang tên 34UC79G đã trở thành một cơn địa chấn đúng nghĩa đen với rất nhiều những tính năng chỉ dành cho game thủ nói riêng và giải trí nói chung: Kích thước đường chéo màn hình 34 inch tỉ lệ 21:9, panel IPS tần số quét 144Hz và thiết kế rất hợp cho người yêu game. Thời gian qua mẫu màn hình này cháy hàng ở khắp mọi cửa hàng bán linh kiện máy tính trên mọi miền Tổ quốc, vì thế cũng là một điều khó khăn khi mãi đến tận bây giờ, chúng tôi, nhờ sự trợ giúp của LG Việt Nam mới có thể tận tay chạm vào chiếc màn hình này để đem tới cho các bạn độc giả, những người yêu game đánh giá một cách chi tiết nhất về sản phẩm.

Các dòng màn hình của thương hiệu LG hiện tại đang được rất nhiều game thủ, cũng như các tín đồ đồ họa lựa chọn không chỉ bởi màu sắc sống động, thiết kế đẹp mà mức giá cũng vô cùng hợp lý trong thị trường màn hình hiện nay. Cách đây chưa lâu chúng tôi đã đem tới cho các bạn một số đánh giá về những mẫu màn hình LG dành cho cộng đồng game thủ, với độ phân giải khác nhau, thiết kế cũng như tính năng khác biệt.

Tính năng

Về cơ bản, 34UC79G là lời đáp trả của LG tới các thương hiệu như Asus hay Acer với những màn hình cong 34 inch độ phân giải 2K tỷ lệ 21:9 dành riêng cho game thủ. Trước đây đã từng có sản phẩm màn hình LG 29UD88 với độ phân giải 2K nhưng không sở hữu những tính năng dành cho game thủ như tần số quét 144Hz mà chỉ dừng ở ngưỡng 60Hz, khiến nhiều người sử dụng màn hình chơi game để chiến những game FPS competitive như CS:GO hay BF1 cảm thấy dè dặt khi mua về.

Và giờ đây LG đã "chuộc lỗi" bằng cách tạo ra 34UC79G, một màn hình góc rộng với tần số quét 144Hz sử dụng tấm nền công nghệ IPS chứ không phải tấm nền TN như những màn hình 144Hz trước đó của hãng nữa. Hệ quả là, màu sắc của màn hình cũng sống động và chân thực hơn nhiều so với màn hình TN nhưng vẫn giữ được những tính năng cao cấp mà chỉ màn hình dành cho game thủ mới có được.

Giống như chiếc màn hình độ phân giải 4K 27UD88 chúng tôi từng có cơ hội giới thiệu tới các bạn độc giả, màn hình với độ phân giải 2560 x 1080 này được bao bọc bằng bezel màn hình tạo ra cảm giác gần như không có viền, nhưng khi màn hình được bật, phần viền đen bóng mới hiện ra.

Không chỉ sở hữu panel IPS 144Hz mà chiếc màn hình này còn là một màn hình cong bán kính 3800 mm, tạo ra một góc nhìn ấn tượng cho game thủ sở hữu sản phẩm. Thực tế sử dụng thì một màn hình cong có kích thước lớn như 34UC79G không chỉ tạo ra không gian trải nghiệm game ấn tượng, mà còn phù hợp với cả những nhu cầu giải trí khác nữa.

Những người mê 4K hoặc độ phân giải khủng 3440 x 1440 có lẽ sẽ hơi thất vọng một chút với chiếc màn hình này của LG. Tuy nhiên nếu sử dụng panel độ phân giải như trên đây, có lẽ 34UC79G sẽ rơi vào khoảng giá 22 đến 25 triệu Đồng, chứ không chỉ là 15 triệu, một phân khúc màn hình cao cấp nhưng lại rất hợp túi tiền cho những game thủ đã trót bỏ ra một khoản không hề nhỏ để tậu case máy tính cấu hình khủng. Ấy là chưa kể, để gánh được độ phân giải 3440 x 1440 khi chơi game, cấu hình máy tính cũng phải rất cao, vô cùng đắt đỏ.

Panel IPS của 34UC79G hỗ trợ tái tạo 8 bit màu, với 16,7 triệu màu hiển thị trên màn hình, với tỷ lệ tương phản 1000:1, tuy nhiên một điểm trừ nhỏ là độ sáng của màn hình chỉ dừng lại ở mức 300 cd/m2 mà thôi. Về khả năng hiển thị màu sắc, màn hình của LG được quảng cáo sẽ bao phủ 99% dải màu sRGB, và NTSC ở mức 72%. Dĩ nhiên với một màn hình chơi game, chúng tôi không đòi hỏi nhiều như chiếc màn hình 4K 27UD88 mà chúng tôi từng có dịp giới thiệu tới các bạn độc giả trong bài viết trước đây, tuy nhiên về cơ bản, tác vụ chỉnh sửa ảnh cũng được chiếc màn hình vốn hướng đến đối tượng game thủ hoàn thành tương đối tốt. Chi tiết về tính năng và khả năng hiển thị màu của 34UC79G sẽ được chúng tôi mô tả rõ hơn ở phần sau của bài viết.

Vì là một chiếc màn hình hướng đến đối tượng game thủ, nên 34UC79G cũng được LG nhồi nhét không ít tính năng riêng khi chơi game, mà quan trọng nhất ở đây là những chế độ màu sắc khi chơi game được thiết lập sẵn với nhiều thể loại như FPS, RTS hay MOBA, bên cạnh tính năng Black Stabilizer vốn đã trở thành tiêu chuẩn của mọi màn hình chơi game đến từ mọi thương hiệu trên thế giới. Tuy nhiên đáng chú ý hơn cả lại là tính năng "1ms Motion Blur Reduction", nghĩa là từ một panel với tốc độ phản hồi 5ms, khi chơi game, màn hình sẽ giả lập độ trễ 1ms để giảm tối đa lag và mờ hình.

Thiết kế và kết nối

Thay vì giữ lại chân đế Arcline chuẩn VESA vốn rất đẹp đối với những sản phẩm màn hình dân dụng phục vụ nhu cầu phổ thông cũng như chuyên nghiệp, chiếc màn hình game này sử dụng một chân đế khác, cùng tính năng, nhưng thiết kế lại rất ngầu, hợp với game thủ hơn nhiều. Cùng với đó, giống như chiếc màn hình độ phân giải 4K 27UD88 chúng tôi từng có cơ hội giới thiệu tới các bạn độc giả, màn hình với độ phân giải 2560 x 1080 này được bao bọc bằng bezel màn hình tạo ra cảm giác gần như không có viền, nhưng khi màn hình được bật, phần viền đen bóng mới hiện ra.

Các bạn có thể thấy, cổng DVI Dual Link như trên mẫu màn hình 24GM77 đã bị loại bỏ và thay vào đó là Display port với khả năng xuất hình ảnh ở tần số quét 144Hz. Thậm chí chiếc màn hình này còn có cả một ngàm giữ dây chuột ở cạnh dưới màn hình như các bạn có thể thấy ở hình trên. Thay vì dùng những bungee vướng víu, thì bạn có thể treo ngay dây chuột chơi game lên màn hình rất tiện lợi.

Về mặt kết nối, giờ đây trên 34UC79G chỉ còn lại hai cổng HDMI 2.0, 1 cổng DisplayPort 1.2 và kết nối USB 3.0 cho phép bạn kết nối các thiết bị hoặc đơn giản hơn là sạc điện thoại và tay cầm chơi game. Dù không có loa ngoài, khuyết điểm thường thấy ở những sản phẩm màn hình của LG, thế nhưng vẫn còn đó cổng xuất âm thanh 3.5 ra tai nghe hoặc loa.

Cả hai kết nối HDMI lẫn Display Port đều hỗ trợ tần số quét 144Hz chứ không còn phụ thuộc riêng vào DP 1.2 hay DVI Dual Link như trước đây nữa.

Đánh giá màn hình

Độ sáng tối đa

Chiều sâu của màu đen

Tỷ lệ tương phản tối đa

Trong khi độ sáng chưa thực sự thỏa mãn con mắt của game thủ (dù rằng cỡ 250 cd/m2 là hợp lý để chơi game vào ban đêm), thì 34UC79G lại là sản phẩm sử dụng panel IPS với độ sâu của màu đen ấn tượng nhất từng có, ấy là chưa kể thông qua biểu đồ trên đây, dù 1304,6:1 là một con số tương đối nhỏ đối với một màn hình chơi game, thế nhưng trong số những màn hình sử dụng công nghệ tấm nền IPS, thì sản phẩm của chúng ta đem lại độ tương phản ấn tượng hơn nhiều, lấy ví dụ đối thủ Acer X34, dù dùng panel VA nhưng cũng không thể so sánh được.

Màu sắc

Khi vừa mở hộp, kết nối với máy tính, 34UC79G ở chế độ mặc định là Custom Mode, với một tờ giấy in kết quả đo màu sắc trong thùng sản phẩm. Tuy nhiên so sánh với những màn hình cùng phân khúc, dù rẻ hơn nhưng chiếc màn hình của LG vẫn khiến chúng tôi ấn tượng mạnh với khả năng hiển thị màu sắc và đen trắng, thứ rất khó có thể tìm được đối thủ so sánh trực tiếp:

Giống như một số sản phẩm khác, nếu không tùy chỉnh màu sắc trên màn hình ngay sau khi đập hộp, thì panel của 34UC79G vẫn có hiện tượng ám xanh lá:

Kết luận

Dù việc ứng dụng FreeSync hơi thừa thãi khi những cỗ máy tính chơi game mạnh nhất hiện tại đều sử dụng card đồ họa của Nvidia, thế nhưng bản thân tần số quét 144Hz cùng những tính năng cao cấp dành riêng cho game thủ cũng khiến người ta tạm quên đi việc chiếc màn hình này không sở hữu G-Sync, và nếu có thì mức giá để tậu sản phẩm này về đặt lên bàn máy tính cũng không hề rẻ.

Không có bất kỳ một chi tiết nào liên quan đến thiết kế cũng như tính năng của 34UC79G khiến chúng tôi phải phiền lòng cả. Ở mức giá 15 triệu Đồng, phải khẳng định đây là chiếc màn hình game thủ với p/p khiến đối thủ phải e ngại nhất. Ấy là chưa kể, thiết kế ton sur ton đỏ đen vốn có của những sản phẩm dành cho gamer đến từ LG cũng là một điểm cộng lớn về mặt thẩm mỹ. Ngần ấy cũng đủ để giải thích được câu hỏi, vì sao trong thời gian qua, mẫu màn hình này lại hot đến như vậy.

Cuối cùng, xin chân thành cám ơn LG Việt Nam đã hỗ trợ chúng tôi sản phẩm để hoàn thành bài viết này.

Ưu điểm

- Độ tương phản cao

- Màu sắc tương đối chính xác, và vô cùng ấn tượng ngay cả khi không chỉnh sửa chế độ hiển thị

- 144Hz

- Thiết kế đẹp mắt

- Giá cạnh tranh

Nhược điểm

- Màn hình hơi ám xanh lá, chỉ phù hợp với game thủ và giải trí

- Độ sáng thấp so với nhiều sản phẩm trong cùng phân khúc