Máy tính của bạn siêu cùi chỉ có 1GB RAM? Yên tâm vẫn đầy game vừa hay vừa đẹp để chơi

Bạn đừng buồn khi mình chỉ được sở hữu PC có mỗi 1GB RAM cùng card đồ hoạ cũ bởi những chiếc máy tính này vẫn chơi được không ít game hay, đồ hoạ đẹp để giải trí.

Trong thời điểm hiện tại, những bộ máy tính tầm trung đã có tới 16GB RAM, thuộc dạng trung bình yếu chỉ dùng tác dụng văn phòng cũng phải 4GB RAM, chưa kể tới những loại cao cấp thì lên tới cả trăm GB. Rõ ràng nếu PC của bạn chỉ vỏn vẹn 1GB RAM thì đúng là đồ cổ...

Thế nhưng bạn đừng buồn khi mình chỉ được sở hữu PC có mỗi 1GB RAM cùng card đồ hoạ cũ bởi những chiếc máy tính này vẫn chơi được không ít game hay, đồ hoạ đẹp để giải trí trước khi có thể kiếm được nhiều tiền đầu tư cho đam mê và sau đây là một số ví dụ:

BioShock

Tựa game huyền thoại của dòng FPS, gần như bất kỳ ai yêu thế giới ảo cũng phải chơi qua với cách chơi tuyệt hay và mới lạ, cốt truyện vô cùng sâu xa. Tuy vậy trò chơi này đã ra đời từ lâu và yêu cầu cấu hình phải nói là siêu nhẹ so với ngày nay, chỉ cần 1GB RAM là chơi được mức thiết lập thấp nhất:

Sau đây là cấu hình nhẹ nhất chiến được:

CPU: Pentium 4/Athlon XP

CPU Speed: 2.4 GHz

RAM: 1 GB

OS: Windows XP/Vista

Video Card: Direct X 9.0c compliant video card with 128MB RAM (NVIDIA 6600 or better/ATI X1300 or better, excluding ATI X1550).

Free Disk Space: 8 GB

Half-Life 2

Cũng là huyền thoại khác của dòng game FPS do Valve sản xuất và vẫn gây tiếc nuối lớn cho game thủ khi phiên bản 3 mãi vẫn chưa ra mắt và chưa thể biết tiếp được điều gì sẽ xảy ra tiếp trong cuộc hành trình đầy hấp dẫn của Gordon Freeman. Tới giờ, những ai muốn chiến game này cũng chỉ cần máy có 1GB RAM mà thôi.

Sau đây là cấu hình khuyên dùng của Half Life 2:

CPU: Pentium 4 or Athlon XP

CPU Speed: 3.0 Ghz

RAM: 1 GB

OS: Windows 2000/XP

Video Card: DirectX 9 level Graphics Card

DirectX version: 9.0

Free Disk Space: 4.5 GB

Grand Theft Auto: San Andreas

Chắc chắn là game thủ không thể nào không biết tới dòng game kinh điển Grand Theft Auto, và phiên bản San Andreas chắc chắn là một trong những trò chơi hay nhất mọi thời đại. Tất nhiên hiện tại thì gần như máy nào cũng có thể chơi mượt được trò chơi này rồi!

Sau đây là cấu hình khuyên dùng của GTA: San Andreas

CPU: Pentium 4 or Athlon XP

CPU Speed: 2 Ghz

RAM: 384 MB (the more the better!)

OS: Windows 2000/XP only

Video Card: 128 MB DirectX 9.0c compliant video card (NVIDIA GeForce 6 series)

Free Disk Space: 4.7 GB for full install

Far Cry

Trò chơi có phong cảnh tuyệt đẹp từng khiến cho nhiều game thủ phải mơ ước có một chiếc máy tính mạnh để chơi được. Đến nay thì rõ ràng Far Cry không còn là thước đo để đánh giá những PC mạnh nữa nhưng thực sự vẫn rất hay và rất đẹp cho gamer chỉ sở hữu máy có vỏn vẹn 1GB RAM.

Sau đây là cấu hình khuyên dùng của Far Cry

CPU: Pentium 4 or Athlon XP

CPU Speed: 2 GHz

RAM: 512 MB

OS: Windows XP

Video Card: DirectX 9.0 compliant video card with 64 MB RAM (GeForce FX+ / Radeon 9500+)

DirectX version: 9.0b (included)

Free Disk Space: 4 GB

Call of Duty 2

Tựa game với chiến trường hoành tráng, cháy nổ tưng bừng cực đẹp và ấn tượng, góp phần tạo nên series Call of Duty dài hơi vô cùng nổi tiếng tới tận ngày nay. Phiên bản Call of Duty 2 từng là tượng đài một thời nhưng giờ thì để chơi được cũng tương đối đơn giản.

Sau đây là cấu hình khuyên dùng của Call of Duty 2

CPU: Pentium 4 or Athlon XP

CPU Speed: 2.2 GHz

RAM: 512 MB

OS: English version of Windows 2000/XP

Video Card: 3D Hardware accelerated card required - 100% DirectX 9.0c compatible 128 MB (NVIDIA GeForce 6800 or higher)

Free Disk Space: 4.0 GB of uncompressed free disk space (plus 600 MB for Windows 2000/XP swap file)