Yên Bái xác minh biệt phủ của Giám đốc Công an tỉnh

UBND tỉnh Yên Bái đang làm rõ thông tin cho rằng gia đình Giám đốc Công an tỉnh sở hữu biệt phủ trên một quả đồi.

Chiều 30/6, ông Chu Đình Ngữ (Chánh văn phòng UBND tỉnh Yên Bái) cho biết trước thông tin phản ánh gia đình thiếu tướng Đặng Trần Chiêu (Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái) có khu biệt phủ tại tổ 44 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, UBND tỉnh đã giao cơ quan chức năng kiểm tra. "Nếu đủ căn cứ sẽ thanh tra", ông Ngữ nói.

Cùng ngày, trả lời VnExpress, thượng tá Trụ Văn Hải, (Phó phòng Tham mưu, Công an tỉnh Yên Bái) cho biết Công an tỉnh chưa nhận được công văn của Thanh tra Bộ và các cơ quan chức năng liên quan việc thanh tra, xác minh thông tin tài sản được cho là của gia đình Giám đốc Công an tỉnh.

"Dư luận về tài sản của Giám đốc Công an tỉnh, dù có thật hay không, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến uy tín cán bộ", thượng tá Hải nêu quan điểm.

Một ngày trước đó, bên lề một hội nghị tổ chức ở Tỉnh ủy Yên Bái, thiếu tướng Đặng Trần Chiêu khẳng định mọi việc sẽ được cơ quan có thẩm quyền làm rõ.

Ngày 28/6 trong cuộc họp báo 6 tháng tại Bộ Công an, trung tướng Nguyễn Văn Lưu (Chánh thanh tra Bộ Công an) cho hay trước thông tin phản ánh về tư gia của gia đình Giám đốc Công an Yên Bái, Bộ sẽ nắm tình hình.

Khu biệt thự của gia đình Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường Yên Bái.

Cũng tại Yên Bái, Cục Chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ) trong ngày 27/6 đã công bố quyết định thanh tra đột xuất nội dung liên quan thông tin về tài sản, đất đai của gia đình ông Phạm Sĩ Quý (Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường). Ông Quý phải giải trình về nguồn gốc tài sản, trong đó có khoản vay ngân hàng 20 tỷ đồng để đầu tư vào đây.

Nhóm phóng viên