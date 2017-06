Võ sĩ Việt Nam đầu tiên thi đấu MMA chuyên nghiệp

Võ sĩ Trần Quang Lộc của võ đường Liên Phong sẽ là võ sĩ đầu tiên của Việt Nam có mặt ở đấu trường MMA chuyên nghiệp.

Năm ngoái, võ sĩ Trần Quang Lộc từng gây tiếng vang lớn khi trở thành võ sĩ MMA đầu tiên thi đấu ở giải nước ngoài (giải vô địch hạng lông Warriors For Charity tại Malaysia) và ngay lập tức giành hai chiến thắng liên tiếp để lên ngôi vô địch.

Võ sĩ Trần Quang Lộc sẽ tranh tài ở giải MMA chuyên nghiệp vào tháng 8

Sau thành công ở giải đấu nghiệp dư đó, giờ đây, võ sĩ Trần Quang Lộc sẽ lần đầu tiên thượng đài ở giải MMA chuyên nghiệp. Theo đó, võ sĩ 28 tuổi tuổi sẽ thi đấu ở giải ONE Championship: Kings and Conquerors (ONE Championship 58).

Giải đấu này sẽ được tổ chức ở Macao vào ngày 5/8. Đối thủ của võ sĩ người Việt là võ sĩ MMA tới từ Malaysia, 'The Borneon Tiger' Marc Marcellinus. Đây là cái tên không được đánh giá quá cao bởi Marc Marcellinus đã 47 tuổi và đã để thua 2 trận trong sự nghiệp (đều thua bằng knock-out).

Theo thông tin từ ban tổ chức, màn so tài giữa Trần Quang Lộc và Marc Marcellinus sẽ nằm ở hạng gà (60-65 kg). Đây cũng là trận đấu khai mạc ở giải ONE Championship: Kings and Conquerors (ONE Championship 58).

Đáng chú ý, tranh tài ở giải này còn có võ sĩ gốc Việt khác, đó là Martin Nguyen. Anh đang có thành tích rất tốt ở hạng gà khi giành chiến thắng 8 trận và chỉ thua 1 trận, trong đó có cả chiến thắng trước nhà vô địch Trung Quốc, Li Kai Wen.

Trần Quang Lộc sinh tại Đông Nai và bắt đầu tập luyện võ thuật từ năm 10 tuổi. Võ sĩ này từng có thời gian tập luyện Nam Huỳnh Đạo, trước khi chuyển sang võ đường Liên Phong.Võ đường Liên Phong được sáng lập từ những năm 1930 thế kỷ trước bởi võ sĩ Nguyễn Chánh Minh. Hiện nay, cháu nội của ông là Nguyễn Chánh Minh Trí (Johnny Trí Nguyễn) đã kế thừa truyền thông gia đình. Anh phát triển võ đường Liên Phong theo phong cách của MMA.

H.Long