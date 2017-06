Girl xinh đồng loạt “tự sướng” mừng dịp Hải Tặc Bóng Đêm đạt 80000 thành viên

Chỉ vừa mới bước qua tiệc sinh nhật lần thứ nhất, Hải Tặc Bóng Đêm đã trở thành một sân chơi không thể bỏ lỡ cho các fans One Piece. Là tựa game được sản xuất bởi chính eWings Studio, Hải Tặc Bóng Đêm mang tới cái nhìn “dị bản” về Luffy và đồng đội. Đây là một hướng đi rất khác biệt, giúp tựa game này tạo ra vị thế riêng cho bản thân trên thị trường game Việt hiện nay.

Mới đây, cộng đồng người chơi Hải Tặc Bóng Đêm đã chính thức đạt tới con số 80000 thành viên. Đây là một con số rất đáng ghi nhận đối với một tựa game do chính tay người Việt phát triển. Điều này phần nào chứng minh sự quan tâm của game thủ dành cho các sản phẩm trong nước ngày càng tăng nhanh.

Để chúc mừng thành tích mới xác lập, hàng loạt nữ game thủ đã đồng loạt chụp ảnh “tự sướng” và liên tục “thả bom” trên fanpage cũng như group Hải Tặc Bóng Đêm. Nhờ việc đánh vào cộng đồng người chơi trẻ, Hải Tặc Bóng Đêm không chỉ thu hút các nam game thủ mà còn lôi kéo được không ít chị em xinh xắn về làm… thuyền trưởng.

Có thể bạn chưa biết, Hải Tặc Bóng Đêm là tựa game One Piece "dị bản" đầu tiên do 100% người Việt (EWings Studio) tham gia phát triển. Không giống với bất kì tựa game One Piece nào khác trên thị trường, Hải Tặc Bóng Đêm đem đến cái nhìn mới lạ và độc đáo hơn cả về Luffy Mũ Rơm và đồng đội. Giữa một “rừng” các game mobile khác, Hải Tặc Bóng Đêm vẫn tự hào khi sở hữu một cộng đồng và lượng người chơi đông đảo. Đây xứng đáng là sân chơi mà bất kỳ fan manga nào cũng không thể bỏ lỡ.

