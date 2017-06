Thay thế biển báo gây tranh cãi đã hết hiệu lực nửa năm

Biển báo hạn chế tải trọng đối với phương tiện giao thông khi vào nội thành trong giờ cao điểm đã hết hiệu lực từ cuối năm 2016. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện, biển báo gây tranh cãi này mới đồng loạt được thay thế.

Ngày 30/6, ông Bùi Đức Lộc - Giám đốc Công ty CP quản lý và phát triển đô thị TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang thay thế biển báo 106b trên địa bàn thành phố.

Biển báo 106b theo Quyết đinh số 10 năm 2016 của UBND tỉnh Nghệ An đã từng gây tranh cãi

Theo quy định tại Quyết định số 10 (tháng 1/2016) của UBND tỉnh Nghệ An, cấm các loại xe tải có tổng trọng lượng từ 4 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên hoạt động từ 6h-22h hàng ngày trên 49 tuyến đường trong nội thành Tp Vinh (biển 106b).

Ngày 6/12/2016, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 70 thay thế Quyết định số 10. Quyết định mới, các xe tải có khối lượng hàng hóa được phép chuyên chở từ 1,8 tấn trở lên, xe khách từ 16 chỗ ngồi không được lưu thông trên 75 tuyến đường nội thành từ 6h – 22h hàng ngày.

Có 19 tuyến đường vẫn giữ nguyên quy định cấm xe tải có tải trọng từ 3,4 tấn. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20/12/2016.

Tuy nhiên, mãi đến tháng 6/2017, các biển hạn chế phương tiện giao thông này mới được thay thế. Thượng tá Hoàng Duy Hà – Phó Trưởng CA thành phố Vinh cho biết: “Biển cũ hết hiệu lực, biển mới chậm được thay khiến chúng tôi khó khăn trong việc kiểm tra, xử lý các phương tiện có tải trọng lớn đi vào nội thành và đảm bảo trật tự giao thông trong giờ cao điểm”.

Trên 75 tuyến đường của Tp Vinh, biển 106b theo Quyết định 10 đang được thay thế theo Quyết định 70 của UBND tỉnh Nghệ An.

Giải thích về việc chậm thay thế biển báo này, ông Lộc cho hay: “Biển 106b theo Quyết định số 10 hết hiệu lực tuy nhiên, quá trình thay thế cần phê duyệt hồ sơ thiết kế phải có quy trình, không phải có quyết định ra là làm liền được. Biển này là biển tổ chức sử dụng giao thông, ngoài quy định theo luật ra thì các biển phụ và các thứ phải có sự thống nhất, thiết kế phê duyệt và ký duyệt hồ sơ”.

Theo ông Lộc, việc thay thế biển báo hạn chế phương tiện giao thông ở 75 tuyến đường theo Quyết định số 70 của UBND tỉnh Nghệ An sẽ được hoàn thành.

Trước đó, việc áp dụng quy định tại biển 106b này đã gây ra nhiều tranh cãi, nhất là khi tài xế khởi kiện Công an Tp Vinh về việc bị xử phạt vi phạm hành chính do đi vào đường có biển 106b.

Ngày 8/3/2016, tại đường Lê Lợi (phường Lê Lợi, TP Vinh) tổ công tác Đội CSGT Công an TP Vinh đã ra hiệu dừng xe 37C – 17832 do tài xế Phan Đình Anh (SN 1982) điều khiển vì vi phạm lỗi “đi vào đường cấm”. Tài xế Anh cho rằng xe mình có trọng lượng theo giấy kiểm định là 3,4 tấn, trọng lượng hàng hóa được phép chở là 4 tấn. Tại thời điểm bị kiểm tra hành chính, trên xe không chở hàng nên trọng lượng xe được tính là 3,4 tấn, không vi phạm quy đinh của biển cấm 106b, bởi vậy người này không hợp tác, không xuất trình giấy tờ xe với tổ công tác.

Theo quy định mới, xe tải có tải trọng từ 1,8 tấn trở lên, xe khách 16 chỗ ngồi trở lên sẽ bị cấm đi vào 75 tuyến đường nội thành Tp Vinh trong khoảng thời gian từ 6h-22h hàng ngày

Ngày 17/3/2016, Công an TP Vinh có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4,9 triệu đồng đối với tài xế Phan Đình Anh và tạm giữ phương tiện 9 ngày với các lỗi: đi vào đường cấm, không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ, không mang giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, không mang giấy phép lái xe; không mang đăng ký xe.

Không đồng ý với quyết định này, tài xế Anh đã khởi kiện quyết định hành chính của Công an Tp Vinh ra tòa án, yêu cầu tuyên hủy quyết định xử phạt hành chính do ban hành “không đúng quy định”; yêu cầu hoàn lại tiền xử phạt. Chủ doanh nghiệp có xe tải nói trên cũng yêu cầu CA Tp Vinh bồi thường 45,5 triệu đồng thiệt hại do việc tạm giữ xe gây ra.

Tuy nhiên, trong phiên xử ngày 29/5/2017, TAND Tp Vinh đã bác toàn bộ nội dung khởi kiện của tài xế Anh và chủ doanh nghiệp vận tải nói trên đối với quyết định hành chính của CA Tp Vinh.

Được biết, tài xế Phan Đình Anh và chủ doanh nghiệp vận tải này đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm của TAND Tp Vinh lên TAND tỉnh Nghệ An.

Hoàng Lam