Lo game thủ không có card để chơi game, các nhà sản xuất đang ồ ạt tung ra các sản phẩm chuyên dụng cho việc đào tiền ảo

Bỏ cổng xuất hình ảnh cùng tản nhiệt công suất cao là thứ card màn hình mà các “nông dân đào coin” mong muốn.

Ở thời điểm hiện tại, hơn 2 tháng sau khi cơn sốt tiền ảo càn quét thị trường card đồ họa, giá của các đồng tiền lớn như Bitcoin hoặc Ethereum vẫn đang ở mức ổn định. Ngoại trừ độ khó đào có tăng đôi chút, mức lợi nhuận mà những người đầu tư đào tiền ảo nhận được vẫn ở mức chấp nhận được khiến thị trường vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tốc độ đào của các GPU thông dụng hiện nay.

Việc các nhà đầu tư đào tiền ảo đua nhau quét sạch card đồ họa từ GTX 1050 trở lên khiến các game thủ chân chính kêu trời, đặc biệt là các game thủ nhí mới kết thúc năm học hoặc các bạn sinh viên có kết quả thi tốt, nắm chắc cơ hội vào đại học. Hiểu tâm tư và xác định được đâu là đối tượng khách hàng bền vững của mình, các nhà sản xuất card đồ họa như ASUS, MSI, Gigabyte,... đua nhau ra mắt các sản phẩm “trâu cày” chuyên dụng để lái đối tượng khách hàng không sử dụng sản phẩm theo mục đích được thiết kế.

Về cơ bản, 2 chiếc GPU được ưa dụng nhất trong giới đào tiền ảo đã được các nhà sản xuất đặt lên dòng card đồ họa đào tiền chuyên dụng của mình: Nvidia Pascal GP106 và AMD Polaris 10 được sử dụng trên lần lượt GTX 1060 và RX 470. Dưới đây là những mẫu card “mining” đã được các nhà sản xuất công bố.

Hi vọng, các lựa chọn đa dạng này sẽ có giá cạnh tranh để các “nông dân” chuyển hướng mua sắm sang những chiếc card chuyên dụng này thay vì các phiên bản chơi game. Có một điều tôi tin chắc sẽ thành hiện thực là những chiếc card này sẽ được hưởng chế độ bảo hành như card đồ họa thông thường ở các trường hợp cháy nổ linh kiện do hoạt động ở cường độ cao. Nếu không, tôi cũng thực sự khó hiểu về lí do bán ra những chiếc card đào tiền chuyên dụng này của các nhà sản xuất.