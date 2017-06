Dwayne Johnson mắc kẹt trong thế giới game ảo

Sao "Fast & Furious" đóng phần tiếp theo phim viễn tưởng, hành động "Jumanji: Welcome to the Jungle" cùng Jack Black.

Jumanji: Welcome to the Jungle là phần tiếp theo của Jumanji (1995). Sau 17 năm phần đầu ra rạp, nhà sản xuất đưa ra tuyến câu chuyện và nhân vật mới.

Trong trailer đầu của phim, khán giả theo chân nhóm bốn học sinh phổ thông bị cuốn vào thế bên trong trò chơi mang tên Jumanji. Họ buộc phải tham gia chuyến phiêu lưu để tìm về cuộc sống cũ.

Dwayne Johnson nhận vai chính, bên cạnh danh hài Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan... Phim do đạo diễn từng được đề cử Quả Cầu Vàng - Jake Kasdan - chỉ đạo.

Từ trái qua: Kevin Hart, Dwayne Johnson, Karen Gillan, Jack Black trong phim.

Jumanji (1995) từng nhận bảy đề cử quan trọng của giải thưởng Saturn, chiến thắng ở hạng mục "Hiệu ứng đặc biệt" và "Nữ diễn viên phụ xuất sắc". Phim có sự tham gia của diễn viên gạo cội Robin Williams và thu về 263 triệu USD, doanh thu cao ở thời điểm đó. Tác phẩm được xem một trong những phim giải trí đáng nhớ nhất trong lòng công chúng thập kỷ 90.

Phần tiếp theo, Jumanji: Welcome to the Jungle (Jumanji: Trò chơi kỳ ảo) sẽ ra rạp từ ngày 20/12.