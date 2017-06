Giám đốc 8x trồng nghệ thu 3 tỷ đồng mỗi năm

Từ người làm thuê thu nhập không đủ sống, anh Hoàng Quang Đông ở Hưng Yên tạo dựng cơ sở chế biến sản phẩm từ nghệ, kiếm 3 tỷ đồng.

Anh Đông hiện là Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Minh Châu Hưng Yên (xã Chí Tân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên), sở hữu hơn 1ha đất trồng nghệ và một nhà xưởng chế biến theo công nghệ hiện đại rộng hơn 1.000m2.

Trung bình hàng năm, cơ sở của anh chế biến khoảng 400-500 tấn nghệ các loại, trong đó có 10-15 tấn tinh bột, còn lại là các sản phẩm nghệ tươi, nghệ thái lát sấy khô, bột nghệ… Doanh thu khoảng 3 tỷ đồng.

Quy trình sản xuất tinh bột nghệ của anh Đông:

Chia sẻ về cơ duyên đến với nghề, chàng thanh niên sinh năm 1980 hồi tưởng lại hành trình khó khăn, đầy vất vả trong việc tìm hướng đi mới cho cây nghệ địa phương, tăng thu nhập cho bản thân và gia đình.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh Đông làm nhiều nghề lao động chân tay để kiếm sống, từ làm gạch, lái máy xúc, lái xe tải đến buôn bán các mặt hàng nông sản... Thấy công việc vất vả, thu nhập bấp bênh, không đủ trang trải cuộc sống, anh về quê và loay hoay tìm hướng đi mới để cải thiện cuộc sống.

Thấy quê mình có nguồn nguyên liệu nghệ dồi dào nhưng bà con chủ yếu xuất bán củ tươi với giá thấp, anh nảy ra ý định chế biến các sản phẩm nghệ khô thái lát, bột nghệ với hy vọng bán được với giá cao hơn.

Anh Đông tận dụng loại nghệ đỏ, thơm của Chí Tân (Hưng Yên) để làm nguyên liệu sản xuất tinh bột nghệ. Ảnh: Bizmedia.

Thời điểm đó, người thân và bạn bè đều không ủng hộ vì nghệ địa phương hàng năm cho sản lượng nhiều, thị trường tiêu thụ khó khăn nên bà con chủ yếu bán lẻ tại các chợ, giá bán bấp bênh. Quyết tâm làm, anh vẫn thuê khoảng 2 mẫu đất trồng loại cây này để tự chủ động nguyên liệu và vay mượn để đầu tư máy móc, xây dựng khu nhà xưởng.

Tới kỳ thu hoạch, anh thu gần 30 tấn nghệ tươi và mua thêm của bà con trong vùng để làm nguyên liệu. Thời kỳ đầu, do chưa nắm rõ kỹ thuật chế biến nên nghệ sấy thường xuyên bị cháy sém, không đạt, lò sấy theo đó cũng bị đập đi rồi xây lại liên tục. Cứ như vậy, khoảng 3 tháng thử nghiệm bằng nhiều cách khác nhau, anh mới thu được những mẻ nghệ sấy thành phẩm đạt chất lượng.

Sau thời gian vất vả mới có thể nắm được kỹ thuật chế biến, anh lại tiếp tục đối mặt với thử thách tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm do thị trường mới, hàng khó tiêu thụ. Lãi suất tiền vay tăng liên tục khiến anh phải tự xoay xở với nhiều khó khăn dồn dập.

Với quyết tâm, anh từng bước tháo gỡ dần các vấn đề, ổn định sản xuất cũng như thị trường tiêu thụ. Sau khi trở thành thành viên của Hội Doanh nghiệp Khoái Châu và tham gia nhiều hội thảo phát triển nông nghiệp của tỉnh, anh giám đốc trẻ được đi nhiều nơi, tham quan mô hình kinh tế nông nghiệp hiệu quả, tiếp xúc với nhiều doanh nghiệp tại các vùng miền và bắt đầu tìm kiếm cơ hội.

Hàng năm, hàng trăm tấn nghệ Chí Tân thu hoạch nhưng chủ yếu bán tươi với giá thấp. Ảnh: Bizmedia.

Trong một chuyến công tác Ấn Độ, anh nhận thấy thị trường tiêu thụ mặt hàng tinh bột nghệ khá tiềm năng, trong khi vùng nguyên liệu tại quê nhà lại dồi dào, chất lượng được đánh giá cao, hàm lượng curcumin trội hơn nhiều vùng miền khác. Từ đó, chàng thanh niên bắt đầu lên kế hoạch sản xuất dòng sản phẩm này theo hướng công nghệ.

Tại địa phương, tinh bột nghệ từng được bà con sản xuất nhưng mang tính chất nhỏ lẻ và làm theo phương pháp thủ công, lọc nghệ bằng vải và phơi nắng hoặc phơi than. Do vậy, muốn tìm hướng đi mới, tạo ra sản phẩm tinh bột nghệ nguyên chất, đảm bảo an toàn thực phẩm, anh mạnh dạn đầu tư hệ thống máy móc hiện đại. Ngoài hệ thống nhà xưởng, lồng rửa nghệ, nước rửa đảm bảo, anh còn sử dụng máy ly tâm để chiết xuất tinh bột, tách chiết trực tiếp tinh bột ra khỏi bã và tinh dầu nghệ.

Sau nhiều lần vận hành thử, chấp nhận bỏ lượng lớn sản phẩm chưa đạt yêu cầu, anh Đông đã thu được loại tinh bột nghệ như mong muốn, đạt chuẩn cả về hình thức và chất lượng, bột mịn, vàng, thơm đặc trưng. Từ đó, anh bắt đầu sản xuất mặt hàng này với quy mô lớn.

Tinh bột nghệ thành phẩm khi sấy lạnh. Ảnh: Bizmedia.

Giống như những lần trước, lần này, anh cũng gặp khó khăn khi tìm kiếm đầu ra cho tinh bột nghệ. Thời kỳ đầu, sản phẩm tồn đọng tại xưởng tới 2 tấn mà không thể tiêu thụ.

Suy nghĩ nhiều, anh quyết định đích thân đem sản phẩm tới các cửa hàng dược và hàng tạp hóa, ký gửi tại đó và không cần thu tiền. Khi biết khách hàng phản hồi tích cực về mặt hàng này, anh tiếp tục sản xuất tinh bột nghệ sạch, an toàn, chất lượng.

Thông qua các cuộc hội thảo doanh nghiệp thường niên của huyện Khoái Châu, anh có cơ hội tiếp cận với thị trường nước ngoài và quảng bá sản phẩm tinh bột nghệ. Vận hội đến khi anh xuất được đơn hàng đầu tiên đi thị trường Ukraina, sau đó là các thị trường Ấn Độ, Trung Đông, Trung Quốc...

Năm 2015, cơ sở của anh bất ngờ gặp hỏa hoạn do sơ suất trong quá trình sấy nghệ, toàn bộ nhà xưởng cùng hàng nghìn tấn nghệ nguyên liệu bị thiêu rụi, thiệt hại hơn một tỷ đồng.

"Đây là sự cố khiến tôi suy sụp nhất. Tuy nhiên, tôi nhận ra rằng, bản thân vẫn còn nhiều đầu mối bạn hàng cũ, nếu gây dựng lại cơ sở vẫn có cơ hội kết nối lại với họ. Do vậy, tôi quyết tâm đầu tư xây dựng lại nhà xưởng, dần phục hồi sản xuất", anh Đông cho biết.

Trải qua nhiều biến cố, hiện nay, anh Đông duy trì hoạt động tương đổi ổn định. Ngoài thị trường ngoại nhập và bán lẻ trong nước, cuối tháng 6/2017, anh còn ký được hợp đồng cung ứng sản phẩm cho hệ thống siêu thị Fivimart và sắp tới là Vinmart.

