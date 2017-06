Bật mí bí quyết giảm cân, lọt top nữ huấn luyện viên hàng đầu của người phụ nữ từng ám ảnh chuyện béo phì

Sau 2 năm kiên trì ăn uống và tập gym để siết cơ, giảm cân, Thủy Triều đã có được thân hình bốc lửa không kém gái đôi mươi, vươn lên thành nữ huấn luyện viên nổi tiếng trên mạng xã hội.

Huỳnh Thủy Triều (SN 1988), bà mẹ của một cô con gái 10 tuổi, chia sẻ, trước khi có được vóc dáng thon gọn và là huấn luyện viên cá nhân như bây giờ, cô cũng từng trải qua quá khứ bị béo phì. Thủy Triều từng nặng đến 63kg và phải tìm đủ mọi cách để giảm cân như uống trà giảm cân, uống nước vỏ bưởi, thậm chí là dùng thuốc sổ vì ám ảnh cân nặng, thân hình quá đỗi phì nhiêu của mình.

Sau khi uống thuốc sổ không thành công, vào năm 18 tuổi, Thủy Triều bắt đầu tập gym với mong muốn giảm cân. Tuy nhiên, việc tập gym không theo bài bản, khoa học, ai chỉ cách học thế nào là làm theo đó ngay nên cân nặng của cô xuống rồi lên rất thất thường, đồng thời cơ thể luôn uể oải, mệt mỏi. Một thời gian sau, cô từ bỏ cách giảm cân này.

19 tuổi, Thủy Triều lập gia đình và sinh con. Lúc này, cơ thể cô trở nên vô cùng nhũn nhão, thiếu săn chắc, do đó, người đẹp quyết tâm tìm đến gym một lần nữa khi con mới 2 tháng tuổi. Tuy nhiên công việc chăm con bận rộn nên chỉ được một thời gian ngắn, Thủy Triều lại phải từ bỏ ý định giảm cân, siết cơ của mình.

Cho đến 2 năm trở lại đây, cô mới thực sự bắt tay vào nghiên cứu, tham khảo cách ăn uống và tập gym khoa học dưới sự chỉ dẫn của huấn luyện viên và nhiều người có kinh nghiệm tập gym. Và thật tuyệt vời, cô đã giảm cân, trở thành huấn luyện viên cá nhân xuất sắc truyền cảm hứng cho nhiều người. Dưới đây là những bật mí cụ thể về hành trình giảm cân, giữ dáng của người đẹp từng trải qua một lần sinh nở này:

Tập gym 5 buổi mỗi tuần để giảm cân

Thủy Triều chia sẻ, 2 năm trở lại đây, gym bắt đầu có sức lan tỏa rộng hơn, khiến đầu óc của cô cũng được mở mang hơn. Cô quyết định đi tập gym để giảm cân với lịch tập 5 buổi mỗi tuần, mỗi lần tập 1 giờ. Cô tập khá đơn giản, chia các bài tập để tập theo từng nhóm cơ mỗi ngày như lưng xô, tay vai , mông đùi, eo bụng… cứ như vậy xoay vòng lại.

Bà mẹ một con chia sẻ, để việc tập luyện được hiệu quả, cô thường rất coi trọng bữa ăn trước và sau khi tập gym xong. Trước khi tập, cô thường ăn nhẹ để có sức tập luyện. Đây là điều tuy nhỏ nhưng mang lại hiệu quả tập luyện rất tốt. Tuy nhiên, thật đáng buồn là rất nhiều bạn muốn sở hữu dáng đẹp nhờ tập gym lại bỏ qua và cho rằng không cần thiết. Tương tự như vậy, nhiều người cũng không chú trọng bữa ăn ngay khi tập gym xong.

"Việc ăn trước và sau khi tập gym rất quan trọng. Ban đầu là giúp bạn có sức để đảm bảo buổi tập luyện, ăn sau khi tập thì có ý nghĩa giúp bổ sung đạm, tinh bột, chất xơ để phục hồi các nhóm cơ bị tổn thương", Thủy Triều chia sẻ. Ngay cả khi bạn đang trong quá trình giảm cân thì bữa ăn nhẹ cũng đóng vai trò rất quan trọng, miễn là bạn chọn lựa những thực phẩm lành mạnh.

Thông thường, cứ ngày nào ăn nhiều hơn bình thường, Thủy Triều sẽ tập nặng hơn ngay hôm ấy để đốt cháy calo. Đây cũng là kinh nghiệm giúp giảm cân hiệu quả, tăng cường khả năng tập luyện của bản thân mà Thủy Triều muốn chia sẻ với mọi người.

Chọn thực phẩm sạch, lành mạnh, chia nhỏ các bữa ăn

Để giảm cân thành công, Thủy Triều không nhịn ăn mà đảm bảo ăn uống khoa học với việc ăn thực phẩm sạch, chia nhỏ các bữa ăn, không để bụng đói khi đi tập để tránh bị tụt huyết áp, hoa mắt, chóng mặt. Đây cũng là bài học xương máu trong hành trình giảm cân mà cô muốn nhắn nhủ đến tất cả chị em phụ nữ: Muốn giảm cân thành công, không được nhịn ăn.

Là người ưa chuộng thân hình to khỏe nên Thủy Triều không chỉ chú trọng việc giảm mỡ mà còn phải làm sao để có được thân hình to khỏe, săn chắc. "Thông thường, cơ thể của chị em có rất nhiều mỡ, nhiều hơn hẳn so với nam giới nên cần phải chú ý chế độ ăn uống tránh tăng mỡ cho cơ thể", Thủy Triều cho biết. Cô hạn chế ăn những món ăn quá mặn, quá ngọt, đồ chiên rán nhiều dầu mỡ. Ngoài ra, cô cũng kiêng ăn bánh kẹo, ăn đồ vặt , uống trà sữa, nước ngọt…

Hàng ngày, Thủy Triều thường ăn một chén cơm mỗi bữa với rau, thịt gà hoặc thịt bò. Ngoài ra, cô ăn nhiều trái cây, sữa chua vào các bữa phụ. Cứ 2 tiếng cô lại ăn một bữa nhỏ. Điều này giúp cô hấp thu tốt hơn, tăng cường quá trình trao đổi chất, đồng thời giúp giảm mỡ, tăng cơ.

Nhờ cách tập luyện và ăn uống khoa học, đặc biệt luôn thực hiện đúng theo hướng dẫn của huấn luyện viên, kiên trì từng bước, sau 2 năm, Huỳnh Thủy Triều đã có được vóc dáng thon gọn, nuột nà với cân nặng 56kg, số đo 3 vòng 90-65-93, khó ai tin cô đã từng trải qua sinh nở với cơ bắp săn chắc, vòng eo thon gọn vô cùng.

Đặc biệt, cô đã có nỗ lực vượt bậc khi vươn lên trở thành một trong những huấn luyện viên nổi tiếng, truyền cảm hứng tập luyện đến đông đảo mọi người. Thủy Triều chia sẻ, tìm đến với gym đem lại bước ngoặt lớn trong cuộc đời cô, giúp cô được là chính mình. Giờ đây, cô có thể tự tin diện những bộ bikini mà trước nay chưa từng mơ ước tới.

"Là một người từng trải qua sinh con, một người có quá khứ bị béo, mình luôn ủng hộ chị em hãy tập luyện chăm chỉ để giữ dáng, nhất là với những phụ nữ sau sinh. Sinh xong là thời điểm không ít chị em cảm thấy tủi thân về body của mình. Vì thế, mỗi ngày chị em nên dành chút thời gian đến phòng tập hoặc tập ngay tại nhà, kết hợp ăn uống lành mạnh cũng rất hữu ích để giữ dáng", nữ huấn luyện viên nhắn nhủ.

Cùng chiêm ngưỡng thêm một số hình ảnh của huấn luyện viên có thân hình bốc lửa này: