Miu - cô bé siêu ngoại ngữ của Biệt tài tí hon thu hút nghìn like trong clip hát tiếng Anh cùng em gái

Hình ảnh bé Miu - "thần đồng ngoại ngữ" của Biệt tài tí hon "phiêu" theo giai điệu một ca khúc sôi động, bên cạnh là cô em gái "mặt lạnh" đung đưa theo từng điệu nhạc đã khuấy đảo cộng đồng mạng.

150 nghìn là số lượt người xem clip của cặp chị em xinh xắn, dễ thương Miu - Moon khi cover ca khúc "That's what i like" chỉ sau ít giờ một fanpage dành cho bạn đọc trẻ đăng tải. Xuất hiện trong phong cách cực ngầu với kính đen, mũ lưỡi trai đội ngược, hai chị em đã khuấy đảo cộng đồng mạng bằng một bài hát sôi động.

Miu Moon cover ca khúc "That's what I like".

Bé Miu - giọng ca chính của "ban nhạc" Miu Moon không chỉ khoe giọng hát đầy năng lượng mà còn thể hiện khả năng hát tiếng Anh trơn tru qua từng giai điệu. Trong khi đó, bé Moon - "công chúa băng giá" cực xinh nhún nhẩy phụ họa cùng chị.

Màn cover "That's what I like" đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của cư dân mạng trước khả năng "diễn sâu" hết nấc của cả hai chị em. Nếu như Miu vừa ngầu, chất, phong cách biến hóa đa dạng phiêu theo giai điệu bài hát, có lúc lại đáng yêu khi khoe "hàng tiền đạo" trống trơn thì bé Miu lạnh lùng và có phần rụt rè hơn. Nhưng ai ai cũng dễ dàng bị "đốn gục" trước phong cách biểu diễn y như ca sĩ chuyên nghiệp của hai chị em.

Miu - Moon không phải là gương mặt xa lạ gì với cư dân mạng. Trước khi xuất hiện trong clip biểu diễn ngộ nghĩnh này, hai bé đã từng khiến độc giả "choáng váng" trước một loạt clip bắn tiếng Anh như gió. Không những thế, hồi tháng 4 vừa qua, bé Miu còn xuất hiện đầy ấn tượng trong chương trình Biệt tài tý hon trên truyền hình và nhiều khán giả đặt cho bé biệt danh "thần đồng ngoại ngữ". Dẫu không được vào vòng chung kết song màn dự thi của bé Miu đã nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả với khả năng nói tiếng Anh "đỉnh của đỉnh" cùng tài ăn nói lém lỉnh, kể chuyện lôi cuốn, thông minh.

Miu - bên phải, luôn ra dáng chị cả chăm sóc em Moon.

Chị Liêu Thủy Tiên - mẹ của hai cô công chúa dễ thương Miu - Moon tiết lộ Miu là một cô bé rất điệu đà. Ngoài sở thích nói tiếng Anh thì Miu rất thích ca hát. Hai bé cũng từng "lên sóng" trong một loạt clip khác như cover ca khúc "Drag me down", "Shape of you".

"Drag me down do Miu - Moon thể hiện.

Một màn biểu diễn ấn tượng khác của Miu - Moon.

"Miu thuộc rất nhiều bài hát. Có lẽ con có trí nhớ nhanh nên dễ dàng ghi nhớ giai điệu cũng như lời các bài hát khi xem trên youtube và cứ thế nghêu ngao hát theo", chị Thủy Tiên cho biết.

Dễ thương hơn cả là cách mà hai chị em "biểu diễn" mỗi ca khúc. Nhiều cư dân mạng nhận xét "y như ca sĩ chuyên nghiệp". Theo tiết lộ của mẹ Miu - Moon, hai bé rất thích làm video, chỉ cần mẹ "bấm máy" là diễn hết sức tự nhiên. Không chỉ nói chuyện mà khi hát cũng vậy: "Không hề có dàn dựng! Các clip Miu Moon hát, mình chỉ stylist cho các con bằng một vài món đồ có sẵn của mẹ. Còn lại, các con tự biên tự diễn từ đầu đến cuối. Mình cũng bất ngờ với Miu Moon từng ngày".

Miu Moon vừa làm việc nhà vừa "chém" tiếng Anh.

Dễ dàng nhận thấy trong các clip, Miu hay nói, hay hát, sắc sảo bao nhiêu thì Moon dịu dàng và có chút lạnh lùng bấy nhiêu. Hai chị em tưởng như hai thái cực nhưng lại rất thân thiết với nhau. Miu được ví như mặt trời ấm áp, sôi nổi, hoạt bát; Moon nữ tính như mặt trăng dịu êm. Ở nhà, bé Miu rất ra dáng chị cả, có lúc còn sẵn sàng nhường bố mẹ cho hai em (ngoài Moon, Miu còn có một bé trai út nữa).