Trẻ em thông minh sống lâu hơn?

Một nghiên cứu mới đây đã chứng minh có mối liên hệ giữa tuổi thọ và trí thông minh của con người. Trẻ em có chỉ số IQ cao nhiều khả năng sẽ biết giữ gìn sức khỏe đồng thời sống lâu hơn.

Các chuyên gia đến từ đại học Edinburgh đã tiến hành theo dõi hơn 66.000 người kể từ khi sinh ra cho đến năm 79 tuổi. Theo đó, những người có chỉ số IQ cao từ thời thơ ấu sẽ ít tử vong vì bệnh tim, đột quỵ hay ung thư trong tương lai. Họ cũng có tỷ lệ bị thương, mắc bệnh tiêu hóa, mắc chứng sa sút trí tuệ thấp hơn nhiều so với những người có chỉ số IQ thấp.

Cụ thể, có 33.536 nam giới và 32.229 nữ giới đã tham gia thí nghiệm từ năm 1936 đến năm 2015. Sau khi loại trừ nhiều yếu tố như tuổi tác, giới tính, tình trạng kinh tế xã hội, các nhà nghiên cứu nhận thấy người thông minh sẽ giảm được 28% nguy cơ tử vong do bệnh hô hấp, 25% nguy cơ tử vong do bệnh mạch vành và 24% nguy cơ tử vong vì bệnh đột ngụy so với người bình thường.

Giải thích nguyên nhân, các nhà khoa học cho rằng trẻ em thông minh thường biết cách giữ gìn sức khỏe và chăm sóc bản thân. Ngay từ khi còn nhỏ, họ đã ý thức được lợi ích của việc tập thể dục, biết rèn luyện cơ thể đồng thời hiểu được rằng cần tuân theo một chế độ sống lành mạnh, nói không với thuốc lá để có cuộc sống lâu dài.

“Tôi hy vọng thông qua nghiên cứu này, chúng ta có thể tìm ra những người thông minh rồi học hỏi theo. Như vậy thì con người sẽ có cơ hội sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn. Chính phong cách sống như việc hút thuốc lá, trình độ giáo dục, hiểu biết về sức khỏe mới ảnh hưởng tới tuổi thọ của con người hơn là yếu tố di truyền”, giáo sư Ian Deary của đại học Edinburgh chia sẻ.

Trà Xanh