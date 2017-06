Người nhà bệnh nhân truy sát bảo vệ bệnh viện

Các nhân chứng cho hay, người đàn ông đã cầm dao truy đuổi nhân viên bảo vệ. Đến khu vục để xe, người này đuổi kịp, đâm nhiều nhát vào ngực và cổ khiến bảo vệ gục xuống.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc

Sự việc xảy ra vào khoảng 7h30 ngày 30/6 tại khuôn viên Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An (phường Hưng Dũng, Tp Vinh, Nghệ An). Các nhân chứng cho biết, vào thời điểm đó, một người đàn ông cầm dao đuổi theo bảo vệ. Đến khu vực bãi gửi xe bệnh viện, người này đuổi kịp, dùng dao đâm nhiều nhát vào người, cổ nhân viên bảo vệ khiến nạn nhân gục xuống.

Ngay sau khi gây án, người đàn ông này đã bị công an bắt giữ.

Nạn nhân được xác định là ông Lô Minh Hương, khoảng 60 tuổi, quê huyện Tương Dương. Ông Hương hiện đang là nhân viên của một công ty vệ sỹ được thuê bảo vệ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Nạn nhân ngay lập tức được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng trụy tim, trụy mạch do bị đứt động mạch cảnh trái, thủng tim, thủng phổi. Ê kíp cấp cứu Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An phải nhờ sự hỗ trợ của Bệnh viện Đa khoa Nghệ An trong việc cứu chữa nạn nhân. Hiện ông Hương vẫn đang trong giai đoạn nguy kịch.

Theo nguồn tin riêng của Dân trí, nghi phạm là Nguyễn Văn Th. (SN 1976), người nhà của một bệnh nhân đang điều trị tại đây. “Người này nghiện ma túy, sau khi chích thuốc vứt kim tiêm lung tung và đã bị bảo vệ nhắc nhở”, nguồn tin cho hay.

Hoàng Lam