6 thỏi son hồng/cam đất mà con gái Việt nên "dắt túi" vì vừa tôn da mà giá thì không chê vào đâu được

Đây chính là 6 thỏi son hồng/cam đất được cô nàng châu Á ưu ái nhất vì vừa tôn da lại có chất son mềm mướt, sang xịn.

Son hồng/cam nude hay đất là một trong những màu son thời thượng được ưa chuộng nhất hiện nay, nhưng để lựa chọn được thỏi son nude hợp da thì cũng chẳng dễ chút nào. Lựa chọn làm sao được một thỏi son vừa nhẹ nhàng, dễ đánh, mềm mịn, khiến da tươi tắn mà không bị nhợt nhạt, phù hợp với làn da châu Á theo đúng tiêu chí MLBB (My Lips But Better – môi của tôi nhưng đẹp hơn) chính là bài toàn khó với nhiều cô nàng.

Nếu bạn vẫn chưa tìm được thỏi son đáp ứng các tiêu chí trên thì hãy thử tham khảo danh sách 5 cây son nude dưới đây. Chúng đều là những cây son nude đã được rất nhiều các cô nàng châu Á kiểm chứng và lăng xê nhiệt tình trên các trang mạng xã hội suốt thời gian qua.

* Son hồng đất

1. Lancome Matte Shaker màu Energy Peach giá khoảng 500.000 VNĐ

Nằm trong bộ sưu tập son kem lì ra mắt vào đầu năm nay của "ông lớn" Lancome, dòng son Matter Shaker đã ngay lập tức chiếm trọn cảm tình của các tín đồ làm đẹp. Trong đó, màu son 272 Energy Peach (hồng cam) là màu được nhiều cô nàng mê nhất. Màu son nhẹ nhàng, hơi bóng nhẹ khi mới thoa, sau một lúc son sẽ chuyển sang lớp son lì nhẹ mướt, bám tiệp tự nhiên vào da. Ngoài ra, thiết kế đầu cọ bầu bĩnh cũng giúp các nàng dễ dàng thoa và tán đều màu son.

2. Esee Lauder Pure Colour Love màu 330 giá khoảng 500.000 VNĐ

Đây là cây son cũng nằm trong bộ sưu tập mới ra mắt đã khiến các cô nàng râm ran từ đầu mùa hè đến nay. Chất son nhẹ, lên màu rực rỡ với nhiều dưỡng, hơi bóng nhẹ mà không làm lộ vân môi, khả năng bền màu của son cũng được đánh giá cao khi có thể giữ tới 8 tiếng. Với thỏi son 330 này, khi đánh 1 lớp son sẽ lên rất nhẹ nhàng, theo đúng tiêu chí "môi của tôi nhưng đẹp hơn"; khi bạn đánh 2-3 lớp, son sẽ lên màu hồng tươi tắn. Vậy nên đây thực sự là thỏi son 2 trong 1 mà bạn có thể sử dụng đi làm hoặc đi chơi đều phù hợp.

3. Son Revlon Super Lustrous màu 525 giá 200.000 VNĐ

Dòng son Revlon Super Lustrous là một dòng son rất được ưa chuộng tại Mỹ và nhiều nước châu Á vì chất son nhiều dưỡng, giàu độ ẩm, có chứa Vitamin A và E bảo vệ môi. Trong đó màu 525 là một màu hồng đất thiên đỏ. Chính vì vậy, màu son không bị quá "nhạt" rất dễ phù hợp với tông da châu Á. Vì chất son mềm nên bạn có thể đánh lòng môi hoặc cả môi cũng đều phù hợp.

4. Son Revlon Super Lustrous màu 325 giá 200.000VNĐ

Với những cô nàng mê tông cam đất, thì màu 325 của dòng son trên sẽ là sự lựa chọn phù hợp nhất. Đây cũng là một màu cam đất dễ đánh với sắc son thiên đỏ tôn da. Màu son được đánh giá cao khi có thể lên chuẩn màu ngay từ lần đánh đầu tiên và có khả năng bền màu trong khoảng 4-5 tiếng.

5. Son Mac Lipstick màu Mocha giá 400.000 VNĐ

Đừng mãi đắm đuối với những thỏi son đỏ trứ danh của Mac, vì họ còn có những thỏi son mang tông cam đất thời thượng và dễ đánh như màu Mocha. Son thuộc dòng satin nhiều dưỡng, mềm mượt, không gây khô môi. Sắc son có tông màu cam đất thiên nâu hiện đại không quá đậm và cũng không quá kén da. Vì chất son mềm, nên với những nàng thích đánh lòng môi thì cũng chỉ cần chấm chút vào giữa môi rồi tán đều, là bạn sẽ lên được màu son cam – hồng phơn phớt, nhẹ nhàng.

6. Maybelline Creamy Matte màu Nude Nuance giá 190.000 VNĐ

Dòng son Creamy Matte vốn đã quá nổi tiếng trong cộng đồng làm đẹp vì đáp ứng đủ tiêu chí ngon-bổ-rẻ. Trong đó màu son cam đất ngôi sao của dòng là màu Nude Nuance. Đây được đánh giá là màu nude cực kì dễ đánh mà tín đồ làm đẹp nào cũng nên thử qua. Khi đánh nhẹ nhàng, son sẽ ra sắc cam pha nâu dịu dàng trầm ấm, còn khi đánh chồng nhiều lớp, son lại hiện ra chút phơn phớt hồng khiền làn môi vừa tươi tắn mà vẫn rất "tây".