Công an triệu tập Giám đốc Sở KH-ĐT Yên Bái

Ông Vũ Xuân Sáng - Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Yên Bái, người liên quan đến vụ PV Lê Duy Phong cho biết, đã bị công an Yên Bái triệu tập nhiều lần.

Sáng 30/6, ông Vũ Xuân Sáng trao đổi với báo chí, cho hay từ rất nhiều ngày nay, bản thân ông và gia đình đã rất mệt mỏi vì những thông tin trên báo chí, mạng xã hội.

“Tôi ngồi với các anh đây nhưng có thể một chút nữa thì sẽ bị cơ quan công an gọi lên không biết chừng bởi tôi đang là đối tượng bị điều tra trong vụ án”.

Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Yên Bái Vũ Xuân Sáng

Nhà tôi không phải biệt phủ

Ông Sáng cũng cho hay ngôi nhà của ông tại TP Yên Bái là rất bình thường không phải là “biệt phủ” và để mua đất, xây cất ông và gia đình đã thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.

Trả lời câu hỏi, nếu không có sai phạm gì tại sao ông phải đưa khoản tiền lớn cho nhà báo?, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Yên Bái nói:

Ông Sáng cho biết rất nóng lòng được cơ quan Công an làm rõ sự thật trắng đen.

Trước đó, tại buổi họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2017 của Bộ Công an, Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an), cho biết đã nhận được báo cáo ban đầu của Công an tỉnh Yên Bái về việc Công an TP Yên Bái bắt giữ PV Duy Phong.

Theo báo cáo, ngày 16/6, PV Lê Duy Phong đã đến Yên Bái gặp ông Vũ Xuân Sáng nêu một số vi phạm của Sở và yêu cầu ông Sáng chuyển 200 triệu đồng để bỏ qua các sai phạm, không đăng tải các thông tin lên báo.

Sau đề nghị của Phong, ông Sáng không đủ tiền nên đã chuyển cho Phong 100 triệu đồng trước, sau đó chuyển tiếp 100 triệu còn lại cho Phong.

Trưa 22/6, khi Phong đang nhận tiền của một doanh nghiệp trên địa bàn phường Nguyễn Thái Học (TP Yên Bái) thì bị cơ quan công an bắt quả tang.

Về việc Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Yên Bái đưa tiền cho PV Duy Phong có bị xem xét về hành vi đưa hối lộ hay không, Trung tướng Đỗ Kim Tuyến cho biết, việc này đang xem xét, nếu có dấu hiệu vi phạm sẽ xử lý.

Theo ông Tuyến, vụ việc đang trong quá trình điều tra nên không thể cung cấp thêm thông tin.

Kiên Trung