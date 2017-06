Mang thai được tại ngoại, nữ đạo chích vẫn quen đường cũ

Từng có 7 tiền án về tội trộm cắp nhưng được tại ngoại do đang mang thai, nữ đạo chích lại tiếp tục “ngựa quen đường cũ”.

Đinh Thị Kim Hoa (42 tuổi, trú tại số 118 Trại Chuối, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng), từng có 7 tiền án về tội trộm cắp tài sản và đang trong thời gian tại ngoại do mang thai, thì mới đây đối tượng này tiếp tục bị Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương tạm giữ về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Đinh Thị Kim Hoa tại cơ quan Công an

Cụ thể, trong nội dung đơn trình báo của chị V.T.H.L (trú tại phố Thống Nhất, thị trấn Phú Thái, Hải Dương) nộp cho Công an huyện Kim Thành tối 25/6 có trình báo việc cửa hàng chị bị một người phụ nữ giả mạo là khách hàng, lợi dụng khi chị quay lưng đi đã lấy mất chiếc ví có chứa 140 triệu đồng .

Dựa theo mô tả của chị L, lực lượng công an đã tiến hành rà soát các đối tượng tình nghi trên địa bàn. Qua quá trình điều tra, lực lượng công an xác định nghi phạm là Đinh Thị Hoa, đối tượng đã từng có 7 tiền án về tội trộm cắp tài sản và hiện đang được tại ngoại do mang thai.

Tại cơ quan công an, Hoa khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đối tượng khai đi xe máy đến cửa hàng của chị L. hỏi mua quần áo. Lợi dụng lúc chị L. sơ ý, Hoa đã trộm cắp chiếc ví có chứa gần 140 triệu đồng mà chị L. để trong ngăn tủ rồi rời đi.

Công an huyện Kim Thành đang hoàn tất hồ sơ xử lí vụ việc.

Quỳnh Hương