Phạt 140 triệu vì in giáo trình tiếng Anh khi chưa có giấy phép

Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, ông Chu Văn Hòa vừa ký quyết định số 14 QĐ-XBIPH xử phạt hành chính 140 triệu đồng đối với hành vi in giáo trình tiếng Anh dành cho trẻ em khi chưa được cấp giấy phép hoạt động.

Quyết định ra ngày 28/6 nêu rõ, Công ty TNHH Thương mại và in Bao bì Hải Chiến có trụ sở tại Hà Nội có hành vi in xuất bản giáo trình tiếng Anh dành cho trẻ em “My Phonics Grade 1- Activity book" khi chưa có giấy phép hoạt động in do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Hành vi này đã vi phạm điểm b Khoản 8 Điều 24 Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản. Quyết định này được giao cho công ty TNHH Thương mại và in Bao bì Hải Chiến để chấp hành xử phạt, nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Ảnh minh họa.

Trước đó, Cục Xuất bản, In và Phát hành cũng ra quyết định xử phạt 240 triệu đối với công ty TNHH Văn hoá Minh Tân - Nhà sách Minh Thắng vì những vi phạm hành chính khi liên kết xuất bản sách “Miếng ngon Hà Nội” của tác giả Vũ Bằng.

Gần đây nhất, Cục đã có công văn gửi Nhà xuất bản Hội nhà văn về việc thu hồi sách "Một cơn gió bụi" (Kiến văn lục) của tác giả Trần Trọng Kim và đình chỉ phát hành sách “Đi tìm sự thật” của tác giả Trần Nhuận Minh.

Trong văn bản, lý do thu hồi cuốn sách được văn bản nêu rõ: “Nhà xuất bản Hội Nhà văn đăng ký xuất bản đề tài “Một cơn gió bụi” với thể loại là thơ văn nhưng nội dung cuốn sách khi xuất bản không đúng thể loại và tóm tắt nội dung như đăng ký”.

Với cuốn “Đi tìm sự thật” trong văn bản cũng nêu: “Nhà xuất bản Hội Nhà văn đăng ký xuất bản đề tài “Đi tìm sự thật” với tóm tắt nội dung: “Tập tiểu luận là những khắc khoải, tìm tòi của tác giả với nền văn học hiện thực nước nhà” nhưng nội dung cuốn sách khi xuất bản không như đăng ký.

Tuy nhiên, trong cuốn sách có một số ý kiến của tác giả về lịch sử không phù hợp. Ví dụ: trang 20 - 21 của cuốn sách này có nhiều thông tin chưa chuẩn xác…”

Nguyễn Hằng