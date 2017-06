Giám đốc Sở Kế hoạch Yên Bái: Tôi mong thông tin 'dấu hiệu hối lộ' nhà báo được làm rõ

Sáng 30/6, ông Vũ Xuân Sáng đã có phát ngôn đầu tiên sau khi cơ quan chức năng thông tin ông đưa tiền cho nhà báo.

Trả lời báo giới, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái Vũ Xuân Sáng xác nhận ông đang là đối tượng điều tra trong vụ án liên quan đến bị can Lê Duy Phong (Trưởng ban Bạn đọc Báo điện tử Giáo dục Việt Nam) - người vừa bị Công an thành phố Yên Bái khởi tố, tạm giam về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Theo ông Sáng, những ngày gần đây, ông liên tục làm việc với cơ quan công an và nhà chức trách yêu cầu ông không phát ngôn về sự việc. Từ yêu cầu này, ông Sáng từ chối cung cấp thông tin cụ thể về việc có hay không gặp, giao dịch với bị can Lê Duy Phong trong thời gian trước đây.

Báo giới nêu câu hỏi "cơ quan chức năng thông tin Lê Duy Phong đã gặp ông, nêu một số vi phạm của Sở, yêu cầu đưa 200 triệu đồng để giải quyết vụ việc, vậy việc đưa tiền của ông có thuộc hành vi hối lộ hay không, hay ông bị ép buộc và đã báo cơ quan điều tra trước đó?". Ông Vũ Xuân Sáng trả lời ngắn gọn: "Đó là những nội dung quan trọng nhất mà cơ quan điều tra đang làm".

Giám đốc Sở Kế hoạch Yên Bái cũng cho biết, sự việc được bình luận trên mạng xã hội đã "ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống gia đình, công việc của tôi", vì vậy ông mong có thông tin thật sự và được làm rõ ràng".

Trước đó ngày 28/6, đề cập việc bị can Lê Duy Phong (Trưởng ban Bạn đọc Báo điện tử Giáo dục Việt Nam) vừa bị Công an thành phố Yên Bái khởi tố, tạm giam về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, trung tướng Đỗ Kim Tuyến (Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) cho biết "báo cáo của công an tỉnh này gửi về cho thấy lệnh bắt nhà báo Lê Duy Phong là có căn cứ". Bộ Công an đã cử người giám sát việc Công an Yên Bái điều tra vụ án

Ông Tuyến thông báo, ngày 16/6, Lê Duy Phong tới tỉnh Yên Bái gặp ông Vũ Xuân Sáng (Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư) nêu một số vi phạm của Sở, yêu cầu đưa 200 triệu đồng để giải quyết vụ việc. "Ông Sáng không có đủ tiền nên giao trước 100 triệu đồng. Số tiền còn lại đã được chuyển nốt vào buổi chiều”, trung tướng Tuyến thông tin.

Ngày 22/6 cũng tại Yên Bái, Lê Duy Phong bị Công an thành phố này bắt quả tang nhận 50 triệu đồng từ một doanh nghiệp trong một nhà hàng. "Tại cơ quan điều tra, Lê Duy Phong thừa nhận hành vi", ông Tuyến nói.

Liên quan hành vi đưa 200 triệu đồng của Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư Yên Bái, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát cho hay động cơ đưa tiền đang được xác minh "Nếu có dấu hiệu hối lộ để làm giảm nhẹ sai phạm, đủ căn cứ sẽ xử lý", ông Tuyến cho biết.

Nhóm phóng viên