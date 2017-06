Xuất hiện video mới mô phỏng cận cảnh iPhone 8

Tuần trước, trên mạng từng lan truyền hai bức ảnh chụp một thiết bị mô phỏng iPhone 8, dựa vào các đồn đoán gần đây về mẫu điện thoại flagship sắp ra mắt của Apple. Cũng mẫu mô phỏng iPhone 8 đó vừa xuất hiện trong một video mới, giúp cho dư luận mường tượng rõ hơn về những cải biến hấp dẫn Táo khuyết dành cho "siêu phẩm&

Đoạn video do @OnLeaks (một trong những nguồn đáng tin cậy nhất trên web, xét về các thông tin rò rỉ hoặc chưa chính thức) cộng tác với Tiger Mobiles công bố đã cung cấp "cái nhìn cận cảnh nhất từ trước tới nay" về iPhone 8.

Những gì được khắc họa trong đoạn video trên không gây kinh ngạc vì chúng đều dựa vào các đồn đoán gần đây về mẫu điện thoại flagship sắp ra mắt của Apple. So với mọi thiết bị tiền nhiệm, iPhone 8 sẽ sở hữu các mép viền cực mỏng quanh màn hình, nhưng người dùng vẫn chưa thể gọi đây là thiết bị không mép viền.

Cuối video, các tác giả đã đo chính xác kích thước máy, với chiều cao 143,5mm, rộng 71mm và dày 7,5mm (không tính phần gồ lên của camera chính ở mặt sau máy). Điều này đồng nghĩa, iPhone 8 to hơn iPhone 7 (với kích thước lần lượt là 138,3mm x 67,1mm x 7,1 mm), nhưng nhỏ hơn đáng kể so với iPhone 7 Plus (158,2mm x 77,9mm x 7,3mm).

Các nguồn tin đều cho rằng, iPhone 8 sẽ sở hữu màn hình 5,8 inch. Và do không có nút Home vật lý, bộ phận quét vân tay có thể được tích hợp vào trong màn hình, mặc dù Apple có thể vẫn còn kế hoạch B, di chuyển cảm biến vân tay ra mặt sau máy.

Xét một cách tổng thể, có vẻ như Apple đã dành cho iPhone 8 một thiết kế mới hoàn toàn, không còn mép viền dày như thường thấy ở các smartphone thế hệ trước của hãng. "Siêu phẩm" này dự kiến sẽ chính thức trình làng vào mùa thu năm nay.

Tuấn Anh(Theo Phonearena, CNET)