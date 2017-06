-Báo cáo thị trường bất động sản TP.HCM, quý 2/2017, của CBRE cho biết, thị trường căn hộ để bán đã sôi động trở lại, sau khi các doanh nghiệp đưa ra chiến lược mở bán và đánh giá sản phẩm phù hợp. Số căn chào bán mới và số căn tiêu thụ đều tăng.

Cụ thể, trong quý này, thị trường đón nhận tổng cộng 9.580 căn chào bán mới từ 31 dự án. Mặc dù thấp hơn cùng kỳ năm trước 7%, nhưng số căn chào bán mới lại tăng 80% so với quý trước.

Căn hộ trung cấp tiếp tục chiếm thị phần lớn nhất trong tổng nguồn cung mới, chiếm 56%. Tuy nhiên, xét về tốc độ tăng trưởng, CBRE nhận định phân khúc căn hộ cao cấp sẽ tăng mạnh nhất so với quý trước, với mức tăng trưởng là 141%. Phân khúc này cũng sẽ tiếp tục tăng thêm trong 6 tháng cuối năm 2017. Trong khi đó, phân khúc bình dân tăng 19% so với quý trước với 1.575 căn. Còn phân khúc hạng sang tiếp tục im ắng và không có dự án chào bán mới.

Thị trường căn hộ TP.HCM bất ngờ đảo chiều

Theo vị trí, khu Đông đã lấy lại vị trí dẫn đầu và đây là khu vực sôi động nhất, chiếm 36% nguồn cung chào bán mới. Khu Tây tiếp tục ghi nhận số căn chào bán cao là 3.268 căn, chiếm 34%, chủ yếu là căn hộ trung cấp.

"Điều này thể hiện xu hướng tiến về phía Tây của các chủ đầu tư phân khúc nhà trung cấp khi quỹ đất ở khu vực này còn nhiều, giá rẻ hơn và cơ sở hạ tầng được cải thiện. Tại khu Nam, chỉ có 2.408 căn được chào bán tập trung tại quận 7. Phía Bắc thêm vào tổng nguồn cung 486 căn từ một dự án tại quận 12”, CBRE cho biết.

Trong quý 2/2017, thị trường cũng ghi nhận tốc độ tiêu thụ khả quan. Tổng số căn bán được là 9.522 căn, tăng 40% so với quý trước và tăng 59% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, phân khúc trung cấp tiếp tục dẫn đầu thị trường với 4.862 căn bán được, chiếm 51% tổng lượng tiêu thụ. Các dự án chào bán mới trong quý ghi nhận 5.765 căn bán được, chiếm hơn 60% tổng lượng tiêu thụ.

Về giá bán, CBRE cho biết giá chào bán trung bình trong quý này đạt 1.578 USD/m2, giảm 1% so với quý trước và tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá chào bán giảm nhẹ do số lượng dự án chào bán mới tại phân khúc trung cấp và bình dân tăng.

Nhìn về triển vọng thị trường, CBRE cho rằng trong nửa cuối năm 2017, phân khúc cao cấp sẽ sôi động hơn. Thị trường sẽ đón nhận thêm các sản phẩm mới cao cấp hơn, diện tích lớn hơn và sẽ có thêm nhiều dự án siêu sang. Với sự gia nhập của dòng sản phẩm cao cấp, giá trung bình được kỳ vọng sẽ tăng trong nửa cuối 2017.

Diệu Thủy