Ông trùm Minh Sâm và các đồng phạm tiếp tục hầu tòa

Sáng nay (30/6), Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở phiên toà xét xử phúc thẩm vụ án Minh sâm" và đồng phạm theo kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội. Các bị cáo bị truy tố hai tội danh “Cưỡng đoạt tài sản” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Trước đó, ngày 25/11/2016, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở phiên toà xét xử phúc thẩm vụ án Minh sâm" và đồng phạm theo kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội. Các bị cáo bị truy tố hai tội danh “Cưỡng đoạt tài sản” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Do các bị hại được tòa triệu tập nhưng đều vắng mặt. Luật sư Hoàng Ngọc Thành – bào chữa cho bị cáo Nguyễn Ngọc Minh (tức Minh “sâm”, SN 1960, trú tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Giám đốc Công ty TNHH Đại An) có đơn xin vắng mặt do bị cảm lạnh. Luật sư cũng có đơn đề nghị hoãn phiên tòa.

Tại phiên toà , bị cáo Nguyễn Ngọc Minh cũng trình bày: “Bị cáo giờ mắt mờ, trí nhớ lẫn lộn nên không nhớ hết” và mong muốn HĐXX hoãn phiên tòa xét xử để chờ luật sư bào chữa. Sau khi xem xét, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa xét xử.

Trước đó, chiều 13/8/2014, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47, Bộ Công an) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ chức năng, bắt quả tang Nguyễn Hữu Hoàng (SN 1991, trú tại phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) là nhân viên văn phòng Ban quản lý chợ Đồng Bèo (người của Công ty TNHH Đại An) về hành vi cưỡng đoạt tài sản với số tiền 1,2 triệu đồng của anh Đặng Bá Lĩnh (SN 1981, Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội).

Mở rộng điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt giữ Minh “sâm” và đồng phạm. Trong vụ án này, bị can Nguyễn Thành Hưng (tức Hưng “sóc” được coi là trợ thủ đắc lực của Minh “Sâm” sau đó đã tử vong do bệnh tật. Do đó, cơ quan tố tụng quyết định đình chỉ bị can đối với Nguyễn Thành Hưng.

Nguyễn Ngọc Minh và các đồng phạm tại phiên xét xử

Tại phiên toà sơ thẩm, do Tòa án tỉnh Bắc Ninh xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Minh 24 tháng tù giam.

Các đồng phạm của Minh “sâm” bị tuyên phạt từ 15 tháng tù treo đến hơn 18 tháng tù giam.

Phải nói thêm rằng, trong quá trình triệt phá vụ án Minh “Sâm” và đồng bọn, cơ quan CSĐT đã nhận được hàng nghìn lá thư tố cáo của quần chúng nhân dân. Đây là vụ án được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, bởi các đối tượng trong vụ án này đều có “số má”, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, khiến người dân lo sợ.

Sau phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án Minh “sâm” và đồng bọn, với những mức án mà dư luận cho rằng quá nhẹ so với những gì Minh “sâm” và đồng bọn gây ra, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình - Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ đã đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao xem xét kết quả việc điều tra, truy tố, xét xử vụ án Nguyễn Ngọc Minh cùng đồng phạm.

Ngay sau đó, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã kháng nghị phúc thẩm đối với bản án hình sự sơ thẩm số 19/2016/HSST của TAND tỉnh Bắc Ninh đối với vụ án Minh “sâm”.

Bá Đoàn