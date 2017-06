Nghi nổ mìn trước cửa doanh nghiệp, chủ bị thương nặng

Kẻ xấu nghi đã gài mìn bằng dây cột 2 cánh cửa sắt lại để khi vừa kéo cửa ra ngoài thì mìn phát nổ.

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường

Sáng 30-7, đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Phú Yên, xác nhận cơ quan này đang phối hợp với Công an TP Tuy Hòa tiến hành điều tra về vụ nghi nổ mìn tại cửa nhà cũng là DNTN Vận tải hàng hóa Trường Sơn, số 74, đường Mai Xuân Thưởng, phường 5, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Doanh nghiệp này do ông Đặng Đức Hối (SN 1964) làm chủ.

Vụ nổ xảy ra trước cửa DNTN Vận tải hàng hóa Trường Sơn

Theo những người hàng xóm ở đây, vụ nổ mìn xảy ra vào lúc 4 giờ 50 phút sáng cùng ngày. Ông Trình Quang Nam, một người hàng xóm kể lại: "Lúc ấy, tôi đã dậy, đang tập thể dục thì nghe 1 tiếng nổ lớn, làm rung chuyển. Chạy ra thì mới biết nổ trước nhà anh Hối. Tôi vội đến thì nghe gia đình anh Hối kể lại nghi bị kẻ xấu gài mìn". Tại hiện trường, một lỗ lớn trước thềm nghi do nổ mìn gây ra. Gạch vữa tung tóe. Vụ nổ lớn đến nỗi 1 bòng đèn điện của 1 gia đình cách xa hơn 20m cũng bị rơi xuống đất.

Một lỗ lớn bị thủng trước thềm nhà nghi do mìn gây ra

Ông Nam cho hay theo lời kể của gia đình, sáng sớm vợ ông Hối dậy mở cửa, nhưng mở không được nên gọi chồng. Ông Hối dậy kéo cánh cửa thì bị bên ngoài ai đó đã dùng dây cột 2 cánh cửa lại nên chỉ mở hé cửa. Nhìn ra bên ngoài thấy có bao ni-lon màu đen để trước cửa nên ông Hối thò chân ra đá thì mìn từ bao ni-lon phát nổ. Ông Hối bị thương phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Phú Yên. Theo ông Nam, kẻ xấu đã đã dùng dây mìn cột 2 cánh cửa sắt lại để khi vừa kéo ra là bị nổ, nhưng dây mìn đã cột không căng.

Ông Hối đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Phú Yên

Hiện cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường.

Theo Bệnh viện đa khoa Phú Yên, ông Hối bị gãy ngón chân cái bên phải và 1 mắt bị thương. Toàn thân nám đen, chi chít vết thương do mảnh văng nghi do mìn. Hiện ông Hối đang cấp cứu tại Phòng Hồi sức cấp cứu của Bệnh viện này.

