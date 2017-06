Dự báo thời tiết 30/6: Nhiều tỉnh tiếp tục mưa xối xả

Hàng loạt tỉnh chạy dọc từ Sơn La sang Quảng Ninh hôm nay tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to trên 200mm.

Suốt 4 ngày qua, khắp miền Bắc đã có mưa triền miên, trong đó các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc có mưa lượng lớn, gây đổ sập hàng chục nhà dân, ngập úng, sạt lở hàng loạt tuyến giao thông huyết mạch tại các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Lai Châu, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên.

Đã có 2 người chết và mất tích tại tỉnh Hà Giang và Sơn La.

Tại tỉnh Lai Châu, mưa to đã gây thiệt hại trên 2 tỷ đồng; hơn 260 nhà dân bị ngập nước. Trong hôm qua, ngay tại TP Lai Châu hình thành hố sụt lún rộng gần 600m2, khiến các hộ dân xung quanh phải di chuyển khẩn cấp.

Hố sụt lún rộng gần 600m2 tại TP.Lai Châu sau mưa lớn. Ảnh: TTXVN

Trong hôm nay, các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; vùng núi, trung du phía Bắc có mưa to đến rất to và dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa dự báo hết đêm nay ở vùng núi, trung du Bắc Bộ phổ biến 50-120mm.

Một số nơi ở các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Hà Giang, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Quảng Ninh sẽ có mưa rất to, có nơi trên 200mm.

Do đó các địa phương nói trên cần tiếp tục đề cao cảnh giác về nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ cũng được dự báo tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên hôm nay phổ biến 30-33 độ. Riêng khu vực Đà Lạt (Lâm Đồng) mát mẻ 25-26 độ, ban đêm xuống 16-17 độ. Trong khi đó cao nhất tại Nam Bộ lên mức 32-34 độ, ban đêm mát mẻ 25 -27 độ.

M.Anh