4 game mobile đồ họa khủng nhất định phải chơi trên Android

Đây là những tựa game mobile đồ họa đẹp mà bạn nhất định phải cài đặt ít nhất một lần trong đời.

Traffic Tour

Traffic Tour là một tựa game đua xe mới được phát hành, có chất lượng đồ họa cực cao. Bạn sẽ được thỏa sức vùng vẫy trên những con đường cao tốc vô tận. Nhiệm vụ của bạn là sử dụng những kỹ năng khéo léo của mình để vượt qua những thử thách, đồng thời thu thập các bản thiết kế để mở khóa xe mới và nâng cấp chúng.

Ngoài chế độ chơi đơn, bạn còn có thể đua tranh với bạn bè trong chế độ Multiplayer. Hãy thay đổi góc nhìn liên tục để trải nghiệm cảm giác lái xe độc đáo nhất nhé.

Link download: Android

The Amazing Spider-Man 2

The Amazing Spider-Man 2 là một cuộc phiêu lưu hành động thế giới mở xoay quanh bối cảnh thành phố New York và tham gia vào các nhiệm vụ khác nhau trong thành phố. Bạn có thể tập trung vào nhiệm vụ cốt truyện chính hoặc làm các nhiệm vụ phụ như giúp đỡ người dân, cảnh sát.

New York đang phải đối mặt với một cuộc chiến tranh băng đảng phản diện, khi mà có đến bốn băng nhóm khác nhau hoành hành với mục đích kiểm soát thành phố: Băng Kraven The Hunter’s Russian, gia đình tội phạm Hammerhead’s Maggia, băng nhóm công nghệ cao U.L.T.R.A, và The Green Goblin. Spider-Man mang trọng trách bảo vệ thành phố khỏi các băng nhóm tội phạm này.

Game có nền đồ họa 3D được cải tiến vượt bậc so với phần 1. Hình ảnh trong game rất rõ nét và chi tiết. Bạn sẽ được thỏa sức du ngoạn khám phá thành phố New York rộng lớn - từ những tòa nhà chọc trời đến các đường phố đông đúc. Các hiệu ứng chiến đấu, combo, cháy nổ cũng cực kỳ mãn nhãn. Thêm vào đó, hiệu ứng blur(làm mờ) mỗi khi nhảy từ trên cao xuống quá chân thực, khiến cho tôi phải rùng mình không ít lần. Khuyến cáo những bạn sợ độ cao nên nhắm mắt mỗi khi thực hiện hành động này.

Link download: Android

N.O.V.A. 3: Freedom Edition

Nhìn chung, N.O.V.A. 3: Freedom Edition không xuất hiện thêm nhiều yếu tố mới lạ so với phiên bản trước đây. Sau những cuộc hành trình gian nan tưởng như không có hồi kết của người anh hùng lực lượng Terran, Kal Warden, N.O.V.A 3 một lần nữa tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở của mình. Kal sẽ lại quay trở lại cuộc chiến tàn khốc nhất và chiến đấu chống lại nhiều kẻ thù nguy hiểm, anh sẽ bắt đầu cuộc hành trình của mình từ đống tro tàn đổ nát của San Francisco để giúp đỡ một người bạn cũ.

Từ đây, người chơi sẽ bắt đầu cuộc phiêu lưu qua nhiều hành tinh trong đó có cả quê hương của chủng loài Volterites với nhiệm vụ cuối cùng là giải cứu thế giới loài người khỏi nhiều thế lực đen tối. Những tình tiết trong game sẽ vô cùng hấp dẫn và kịch tính giống như một bộ phim hành động thứ thiệt.

Link download: Android

Truck Evolution : Offroad 2

Nếu bạn là một fan hâm mộ những đường đua offroad đầy đam mê thì Truck Evolution : Offroad 2 chính là tựa game phù hợp nhất dành cho bạn. Điểm thú vị của game chính là đồ họa siêu chi tiết và tính vật lý chân thực được đề cao. Đây cũng là một trong những tựa game đua xe miễn phí được yêu thích nhất trên Google Play.

Với 4 chế độ chơi khác nhau: Career, Time Challenge, Free Mode và Multiplayer hứa hẹn sẽ là một thử thách khó nhằn dành cho bạn. Với 15 kiểu thời tiết khác nhau, mỗi con đường dù đã quá thân quen những cũng là một thử thách không nhỏ dành cho người chơi.

Link download: Android