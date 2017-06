Park Yong Ha - từ ngôi sao Hallyu đến bi kịch tự tử

Sinh thời, tài tử "Bản tình ca mùa đông" được yêu mến nhờ ngoại hình sáng, diễn xuất tốt và tính cách thân thiện.

Năm 2002 được xem là mốc quan trọng trong sự nghiệp của Park Yong Ha. Anh có cơ hội chứng minh tài diễn xuất qua vai nam thứ Kim Sang Hyuk trong "Bản tình ca mùa đông" - tác phẩm đánh dấu thời hoàng kim của truyền hình Hàn Quốc. Sang Hyuk là thanh mai trúc mã với nữ chính do Choi Ji Woo đóng, dù cố gắng nhiều năm, anh vẫn không thể có được trái tim cô. Loạt phim gây sốt khắp châu Á ngay khi lên sóng. Khi được công chiếu tại Nhật năm 2003, series được chọn là mốc ghi dấu Làn sóng Hàn (Hallyu) du nhập nước này.

Cùng năm, anh đóng phim điện ảnh "Love me once again" (trái) cùng Lee Seung Yeon và series "Yêu em" (phải) - đóng cặp Eugene - "Thần tượng xinh đẹp nhất lịch sử Kpop". Park Yong Ha được đánh giá cao khi hát ca khúc chính trong loạt phim. Giọng hát ngọt ngào của anh giúp số lượng đĩa phim "Yêu em" phát hành tại Trung Quốc và Hồng Kông vượt bản phát hành tại Hàn Quốc 60%. Trước thành công bất ngờ, đồng nghiệp và gia đình khích lệ anh phát triển sự nghiệp âm nhạc.

Dù thành công tại thị trường Nhật và nhiều nước châu Á, Yong Ha vẫn day dứt vì chưa tạo được chỗ đứng vững chắc ở quê nhà. Anh quyết gây dựng tiếng tăm thông qua series "Sóng gió hậu trường" ("On air") vào năm 2008. Tác phẩm gây chú ý khi phản ánh chân thật công việc sản xuất phim, những mối quan hệ và mặt trái hậu trường làng giải trí. Vai diễn giúp anh đoạt giải Nam chính xuất sắc tại SBS Drama Awards, lọt top 10 ngôi sao nổi tiếng do khán giả bình chọn. Chỉ tính riêng tại Nhật, giá bản quyền mỗi tập phim lên tới 60 triệu won.

Phim điện ảnh về đề tài chứng khoán "The Scamp" (trái) và "A Man’s Story" ("Chuyện của tôi", phải) hồi năm 2009 là hai tác phẩm khép lại hành trình nghệ thuật của Park Yong Ha. Tuy nhiên, loạt phim này không thành công, doanh thu và tỷ lệ người xem thấp. Việc làm ăn của công ty không thuận lợi khiến tài tử chán nản, mệt mỏi.

Tình yêu không như ý nguyện, công việc bế tắc, cộng thêm cha bị phát hiện ung thư giai đoạn cuối khiến anh rơi vào trầm cảm. Yong Ha từng tiết lộ bị mất ngủ suốt 14 năm và chỉ có thể ngủ nhờ thuốc. Sáng 30/6/2010, khi thấy cuộc đời không còn ý nghĩa, anh chọn cách ra đi mãi mãi. Trong tang lễ của anh, hàng trăm nghìn người hâm mộ từ Nhật, Đài Loan, Hồng Kông... bay sang Hàn tham dự. Trước đó, ngày 19/6/2010, anh bắt đầu tour diễn kéo dài ba tháng tại 16 thành phố của Nhật để quảng bá album mới. Vì thế, cái chết của tài tử khiến fan hâm mộ lẫn truyền thông ngỡ ngàng. Theo tờ Sankei Sports (Nhật Bản), bà Oh Young Ran - mẹ của sao quá cố - đã xuất bản cuốn tự truyện về con với tựa đề “Con trai tôi, một Park Yong Ha thực sự”. Hồi ký dài 260 trang, kể về cuộc đời anh từ khi sinh ra tới lúc mất. Trong đó có những câu chuyện khởi nghiệp hay hậu trường với tài tử Bae Yong Joon trong "Bản tình ca mùa đông".

Thanh Cao