Gã thợ xây 5 năm hiếp dâm hai bé gái 6 tuổi

Từ Thanh Hóa vào Nghệ An làm thợ xây, Đặng Công Bình nhiều lần hiếp dâm hai cháu gái là họ hàng nhà vợ.

Hôm nay, cơ quan CQĐT Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết, vừa thực hiện lệnh bắt đối tượng Đặng Công Bình (SN 1968, quê huyện Ngọc Lặc (Thanh Hoá) về hành vi ''Hiếp dâm trẻ em''.

Ảnh minh họa

Ông Phạm Văn Tú, Trưởng Công an xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Đàn cho biết, đối tượng Đặng Công Bình từ Thanh Hóa vào và sinh sống không hôn thú với một phụ nữ trên địa bàn. Bình làm phụ hồ, thường xuyên chè chén bê tha.

Thời gian gần đây, người dân phản ánh đối tượng hay có hành vi trêu ghẹo các bé gái. Ông Tú đã cho Công an viên xuống trực tiếp nắm tình hình.

Sau khi rà soát, Công an xã Nghĩa Minh xác định hai cháu Lê Thị Thu Th. và Trương Thị T. đều SN 2006 có khả năng là nạn nhân bị Bình xâm hại.

Ông Tú cho biết, rất khó khăn để vận động các cháu nói ra hành vi của kẻ thú tính, cả hai đều tỏ ra sợ sệt do từng bị Bình nhiều lần đe dọa.

Ông Lê Văn K. trú xã Nghĩa Minh (bố của Th.) xót xa: “Khi ngồi ăn cơm, thấy con có biểu hiện khác thường, tôi đã hỏi nhưng con không nói. Nghĩ con gái buồn vì nhớ mẹ nên cũng cho qua… Bình một thân vào đây, may được họ hàng nhà tôi đùm bọc, không ngờ nó lại thú tính như thế”.

Nạn nhân Trương Thị T. kể: “5 năm trước, một lần qua nhà ông Bình, cháu bị ông ấy lột đồ rồi cưỡng hiếp. Cháu van xin nhưng ông ta không buông tha....''.

Vì non nớt, sợ hãi lời đe dọa của Bình, hai bé gái đã bị hắn xâm hại suốt 5 năm qua. Khi thấy hành vi lộ tẩy, Bình nhanh chóng gói ghém đồ đạc trốn khỏi địa bàn.

Công an xã Nghĩa Minh đã báo lên Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An). Qua các lời khai, với những thông tin thu thập được, Công an huyện Nghĩa Đàn đã cử trinh sát ra Thanh Hóa bắt đối tượng khi hắn đang ẩn náu tại quê nhà.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Bình bước đầu khai nhận đã 11 lần giao cấu với hai cháu Trương Thị T. và Lê Thị Thu Th. kể từ năm 2012.

Bá Cường