Công an Cần Thơ triệt phá thành công 100% trọng án

Chiều 29/6, đoàn công tác của Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu, đến kiểm tra công tác tại Công an TP Cần Thơ.

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Văn Thuận, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, 6 tháng đầu năm 2017, Công an Cần Thơ đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc chương trình công tác đề ra, giải quyết ổn định tình hình liên quan đến an ninh nội bộ, an ninh thông tin, an ninh xã hội, an ninh tôn giáo, không để hình thành các “điểm nóng” phức tạp về ANTT…

Trong 6 tháng đầu năm, Công an Cần Thơ cũng đã triệt phá nhiều chuyên án lớn về hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường… được nhân dân đồng tình ủng hộ. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt cao (gần 95%, trọng án đạt 100%);...

Tại buổi làm việc,Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của tập thể Công an TP Cần Thơ trong công tác giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng thời, Thứ trưởng Sơn cũng lưu ý Công an TP Cần Thơ trong những tháng còn lại của năm 2017 tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác; chủ động bố trí lực lượng ứng trực, tăng cường nắm và kiểm soát tình hình TTATGT giảm số vụ, số người chết và bị thương.

Mở các cao điểm trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trên mọi địa bàn; triển khai có hiệu quả các giải pháp bảo đảm đảm an ninh nội bộ, an ninh tư tưởng văn hóa, an ninh thông tin, an ninh mạng, an ninh kinh tế, đặc biệt bảo vệ an ninh chính trị nội bộ.

Hoàng Tùng