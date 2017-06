Mỹ đưa máy bay, tàu chiến tới gần Syria giữa lúc căng thẳng

Quân đội Mỹ đã triển khai các máy bay do thám và dự kiến sẽ điều thêm một tàu chiến tới khu vực gần lãnh thổ Syria sau khi cáo buộc chính quyền Damascus đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công hóa học.

Máy bay cất cánh từ tàu sân bay USS George H.W. Bush của Mỹ (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Theo The Aviationist, giữa lúc Tổng thống Syria Bashar al-Assad tới thăm một căn cứ không quân của Nga ở bờ biển phía tây của Syria hôm 27/6, Mỹ đã lần lượt triển khai 3 máy bay do thám gồm RC-135U Combat Sent, RC-135V Rivet Joint và P-8 Poseidon tới khu vực biển Địa Trung Hải.

Cả 3 máy bay trên, với khả năng thu thập thông tin tình báo chi tiết về các mục tiêu của đối phương, được nhìn thấy hoạt động ở vùng biển ngoài khơi Lebanon và Syria - nơi cách không xa căn cứ không quân Shayrat của Syria.

Trước đó, hồi tháng 4, quân đội Mỹ đã nã 59 tên lửa hành trình Tomahawk từ tàu chiến của nước này trên biển Địa Trung Hải nhằm vào căn cứ Shayrat, sau khi cáo buộc chính quyền của Tổng thống Assad gây ra cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học khiến gần 90 dân thường thiệt mạng.

Tuy nhiên, các máy bay do thám trên không phải là những khí tài quân sự duy nhất mà Mỹ triển khai tới khu vực gần Syria. Theo Newsweek, Washington dự kiến sẽ đưa tiếp tàu sân bay lớp Nimitz USS George H. W. Bush tới Israel - khu vực sát sườn với Syria trong tháng 7. Israel vốn là đồng minh thân cận của Mỹ và là đối thủ lâu năm của Syria.

Tàu sân bay USS George H. W. Bush, với khả năng chở theo 5.700 thủy thủ và phi công, cùng với 50 máy bay chiến đấu, từng được Mỹ sử dụng để hỗ trợ cho các chiến dịch do Washington dẫn đầu nhằm vào các cứ điểm của nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Iraq và Syria.

Những động thái trên của Mỹ diễn ra trong bối cảnh Nhà Trắng ngày 26/6 đưa ra cảnh báo rằng Tổng thống Syria và quân đội nước này sẽ phải “trả giá đắt” nếu tiến hành một cuộc tấn công mới bằng vũ khí hóa học.

Theo đó, Nhà Trắng cáo buộc chính quyền Syria đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công tương tự vụ tấn công hôm 4/4, vốn bị Mỹ cáo buộc là sử dụng vũ khí hóa học tại thị trấn Khan Sheikhoun, tỉnh Idlib.

Các bên lên tiếng về cáo buộc của Nhà Trắng

Sau Nhà Trắng, một số quan chức của Lầu Năm Góc cũng cho biết cơ quan này đã nhận được một số báo cáo về việc chính quyền Syria có thể đang lên kế hoạch thực hiện một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học. Giới chức Mỹ còn tiết lộ thông tin tình báo rằng quá trình chuẩn bị cho cuộc tấn công đang diễn ra tại căn cứ Shayrat.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ngày 28/6 cho biết chính quyền Syria dường như đã chú ý đến lời cảnh báo của Washington và sẽ từ bỏ ý định tiến hành một cuộc tấn công như vậy.

“Họ (Syria) dường như đã lắng nghe lời cảnh báo một cách nghiêm túc. Họ sẽ không làm như vậy”, Bộ trưởng Mattis nói với các phóng viên đi cùng ông trên chuyến bay tới Brussels, Bỉ để dự hội nghị của NATO.

Hãng thông tấn quốc gia Syria hôm nay dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao nước này cho biết chính quyền Tổng thống Assad bác bỏ các cáo buộc do Mỹ đưa ra về một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học. Bộ Ngoại giao Syria khẳng định những lời cáo buộc của Washington là “lệch lạc” và hoàn toàn “vô căn cứ”.

Theo thông báo trên, mục tiêu của những lời cáo buộc này là nhằm “biện minh cho một hành động gây hấn mới của Mỹ nhằm vào Syria” bằng cách đưa ra “những lý do thiếu cơ sở” như một cuộc tấn công hóa học.

Bộ Ngoại giao Syria cho rằng những cái cớ do Mỹ đưa ra hoàn toàn tương tự như những gì từng xảy ra hồi tháng 4 khi Mỹ dội tên lửa vào căn cứ không quân của Syria.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Moscow đã nhận được thông tin rằng lực lượng nổi dậy tại Syria đã làm giả các video để cáo buộc chính quyền của Tổng thống Assad gây ra một vụ tấn công bằng vũ khí hóa học.

Trước đó, người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, cũng đã lên tiếng chỉ trích việc Mỹ cáo buộc chính phủ Syria đang chuẩn bị một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học, đồng thời gọi những lời đe dọa mà Washington nhằm vào chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad là “không thể chấp nhận được”.

Thành Đạt