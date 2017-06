Kinh dị các loại bẫy mìn trong Chiến tranh thế giới 2

Một loại bẫy mìn tự chế khác còn dã man hơn được sử dụng khá nhiều ở chiến trường phía Đông đó là loại thuốc nổ giống hệt cục than đá. Loại thuốc nổ này được kích nổ bằng nhiệt và được trộn lẫn với than đá thông thường, rất khó phân biệt. Khi người lính xúc than vào lò để sưởi ấm, những quả bom trá hình này sẽ phát nổ ngay lập tức. Nguồn ảnh: DM.