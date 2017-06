Đây là game mobile chiến thuật mà giới 8x, 9x đời đầu sẽ rất say mê, tại sao vậy?

Chiếm lĩnh danh hiệu “Game chiến thuật số 1 Bắc Mỹ”, trong số 10 triệu lượt tải lại có đến 60% lượng người chơi thuộc độ tuổi 8x, 9x đời đầu. Điều gì đã giúp Heroes Truyền Kỳ (Heroes Tactics) thu hút được đông đảo game thủ kỳ cựu đến thế?

Còn nhớ trước đây, vào thời điểm những năm 2000, rất nhiều tựa game chiến thuật nổi tiếng xuất hiện với đủ những phong cách độc đáo để thu hút người chơi. Có thể kể đến những tượng đài như: Worms, Commandos, Age of Empires, Starcraft… đều là những thương hiệu duy trì được sức hút cho đến ngày nay. Thế nhưng, phần lớn game thủ hiện tại lại không biết tới một cái tên khác còn xuất hiện trước cả những tựa game trên và thu hút được lượng người chơi khổng lồ trên toàn thế giới. Đó chính là sê-ri game Heroes of Might and Magic (1995) và nổi bật nhất với giới game thủ Việt chính là phiên bản thứ 3 hay còn được gọi thân thương là Heroes 3.

Heroes 3 – Tựa game gắn liền với tuổi thơ của nhiều game thủ Việt

Tựa game mobile tái hiện Heroes 3 thành công nhất

Trở lại với Heroes Truyền Kỳ – siêu phẩm chiến thuật đến từ Lilith Games sắp xuất hiện tại Việt Nam. Phiên bản quốc tế của nó (Heroes Tactics) đã nhận được những thành công lớn ở nhiều quốc gia, cộng thêm vô số những lời khen có cánh từ giới chuyên môn. Giờ đây, đông đảo game thủ Việt đang rất mong chờ được trải nghiệm Heroes Truyền Kỳ chỉ vì lý do duy nhất: Gameplay “chuẩn” Heroes 3 trên di động.

Heroes Truyền Kỳ sẽ mang gameplay chiến thuật của Heroes 3 trở lại

Vì sao lại là “chuẩn” Heroes 3? Câu trả lời có lẽ chỉ những ai từng nghiền ngẫm từng đêm để chinh phục tượng đài chiến thuật này mới lý giải được. Chưa tính Heroes Truyền Kỳ, trước đây tại thị trường Việt Nam đã có rất nhiều những gMO cố gắng “ăn theo” cái mác Heroes 3 để rồi thất bại thảm hại. Thứ mà những sản phẩm này mang lại thường rất “nửa vời”, một là hệ thống tướng gần giống, hai là lối chơi turn-based lục lăng (Hexagon) hoặc ba là chỉ “nhái” cái tên mà thôi. Những game thủ 8x, 9x đời đầu đã từng chơi qua Heroes 3 sẽ chẳng còn lạ lùng gì với sự sai lệch này – nguyên nhân lớn nhất khiến họ dần bỏ game.

Từ trước đến nay, thị trường game mobile Việt đã xuất hiện nhiều gMO “ăn theo” Heroes 3 nhưng đều thất bại

May thay, trong thị trường game thế giới, tựa game tái hiện Heroes 3 “chuẩn” nhất chính là Heroes Tactics hay Heroes Truyền Kỳ. Tựa game này sở hữu đầy đủ những gì mà game thủ tìm kiếm. Vẫn vào vai vị lãnh chúa, người chơi được điều khiển một đội quân để chinh phục các màn chơi hóc búa. Bạn sẽ cần lựa chọn giữa Tấn công, Phòng thủ hoặc Bỏ lượt. Tưởng chừng như rất đơn giản thế nhưng chỉ khi tận tay chơi thử Heroes Truyền Kỳ hoặc Heroes 3 ngày trước, bạn mới thấy được cái tinh túy trong việc sắp xếp màn chơi mà nhà phát triển đã thiết kế.

Việc đưa Heroes Tactics về Việt Nam quả là một công đoạn rất khó khăn

Và những nâng cấp đáng giá

Thế nhưng, nếu chỉ khắc họa lại gameplay của Heroes 3, Heroes Truyền Kỳ chưa chắc đã được đón nhận nhiệt tình đến vậy trên thế giới. Giờ đây là thời đại của giao tiếp, khi công nghệ đã tân tiến hơn rất nhiều thì đương nhiên, game mobile cũng được “thơm lây” và ngày càng đặc sắc. Lilith Games đã bổ sung cho Heroes Truyền Kỳ thứ mà fans Heroes 3 vẫn mong muốn: Sự tương tác giữa nhiều người chơi.

Theo anh Lê Thân (một trong những game thủ từng được trải nghiệm Heroes Truyền Kỳ bản quốc tế): “Tựa game này có tính năng khá ấn tượng: So tài với các game thủ xuyên quốc gia. Heroes 3 ngày trước gần như chỉ là tự kỷ mà thôi, còn giờ đây, Heroes Tactics sẽ là cầu nối cho những cái đầu chiến thuật nhất. Khá đáng tiếc là tựa game này trước đây bị ban IP tại Việt Nam, tôi đang rất mong chờ phiên bản Việt hóa Heroes Truyền Kỳ để được tiếp tục trải nghiệm!”.

Theo tiết lộ, Heroes Truyền Kỳ sẽ có tính năng so tài xuyên quốc gia. Đây là điều mà các fans Heroes 3 đã mong chờ từ rất lâu

Một game thủ khác, anh Quỳnh Tô nhận xét: “Gameplay của Heroes Truyền Kỳ tái hiện chuẩn Heroes 3, điều này không cần bàn cãi. Thế nhưng, lối chơi của Heroes 3 thiên về suy nghĩ, trí tuệ rất nhiều. Không phải cứ để auto đánh bừa là qua được màn chơi nhanh chóng. Người chơi cần động não nhiều hơn, sắp xếp tướng, tính bước đi, dùng kỹ năng… cho hợp lý để cùng so tài. Điều này phù hợp với lứa tuổi già dặn 8x, 9x đời đầu vì lớp game thủ này thiên về những tựa game chiến thuật hơn cả”.

Nếu yêu thích những màn chơi chiến thuật đỉnh cao, Heroes Truyền Kỳ chắc chắn là sân chơi mà bạn không thể bỏ lỡ

Nhưng như vậy không có nghĩa những game thủ trẻ tuổi không thể chơi được Heroes Truyền Kỳ

Trong số 10 triệu lượt tải của phiên bản quốc tế Heroes Tactics, vẫn có 40% còn lại là lứa game thủ trẻ tuổi. Họ tìm đến tựa game này là vì yêu thích dòng game chiến thuật, luôn muốn vượt qua những thách thức để chứng tỏ bản thân. Chính vì thế, khi xuất hiện tại Việt Nam, Heroes Truyền Kỳ chắc chắn sẽ không chỉ thu hút những game thủ kỳ cựu tìm về “chốn xưa” mà sẽ còn là sân chơi cho đông đảo game thủ trẻ đam mê những tựa game trí tuệ. “cân não”.

