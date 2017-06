Game thủ Cửu Âm Chân Kinh đến gần hơn với Giáng Long Thập Bát Chưởng

Vào lúc 15h00 hôm nay 29/06, cánh cửa máy chủ thứ 9 – Kiều Phong của Cửu Âm Chân Kinh chính thức mở ra, đưa cộng đồng game thủ bước đến gần phiên bản Tiềm Long Loạn Thế hơn, với Chưởng Rồng cái thế, với thế giới trẻ trung của loli-shota và nhiều tính năng mới lạ khác…

Máy chủ mới ra mắt, phiên bản lớn sắp đổ bộ tại Cửu Âm Chân Kinh

Tuyệt thế võ học xuất hiện, kẻ khóc người cười?!

Một trong những lý do khiến Cửu Âm Chân Kinh ở một level khác so với các tựa game kiếm hiệp hiện tại đó chính là hệ thống võ học đồ sộ cùng cơ cấu chiêu thức độc đáo, sử dụng tự do trong PK thực chiến, đòi hỏi nhiều kỹ năng ở người học võ. Trải qua 4 năm phát triển, võ học Cửu Âm Chân Kinh đã đạt đến gần 120 bộ, chưa kể đến các loại nội công tâm pháp, tán chiêu giang hồ, thủ pháp khinh công, ám khí,…

Các bộ võ học trứ danh trong các tác phẩm kiếm hiệp Kim Dung lần lượt được tái hiện trong tựa game này, từ Thái Cực Quyền, Thái Cực Kiếm đến Đả Cẩu Bổng Pháp, Tịch Tà Kiếm Phổ,... và sắp tới đây là Giáng Long Thập Bát Chưởng. Cục diện giang hồ trong Cửu Âm Chân Kinh chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi.

Nhưng, với các tuyệt thế võ học như Chưởng Rồng, không phải ai cũng có thể lĩnh ngộ được.

Chưởng Rồng tái hiện hoành tráng trong Cửu Âm Chân Kinh

Những nhân vật có cơ hội sở hữu Chưởng Rồng chính là các cao thủ nằm trong TOP 5 của Hoa Sơn Luận Kiếm hàng tháng. Điều này sẽ tạo nên cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa hàng ngàn game thủ ở mỗi server, và số người thành công chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vậy mới nói, Giáng Long Thập Bát Chưởng sẽ khiến ít người cười, nhưng nhiều kẻ khóc.

Kiều Phong – Còn hơn một máy chủ mới

Mỗi mùa máy chủ mới của Cửu Âm Chân Kinh đều nóng, và lần này còn nóng hơn, khi Kiều Phong mang đến nhiều hơn một máy chủ mới.

Ngoài việc đập tan cảm giác mong mỏi chờ đợi của game thủ suốt hàng tháng trời, S9 – Kiều Phong ra mắt còn mở đường cho một sự biến chuyển lớn của Cửu Âm Chân Kinh, phải nói là như vậy, với phiên bản Tiềm Long Loạn Thế.

Tuyệt thế Chưởng Rồng – khó quá có thể bỏ qua, nhưng người chơi không nên bỏ qua các bộ võ học mật truyền của bát đại môn phái sắp sửa được tung ra. Khám phá “Tam Đảo” (Bồng Lai Đảo, Hiệp Khách Đảo, Vô Cực Đảo) – các map sẽ mở ra ở phiên bản mới là cách để farm các bộ võ học này.

Nhiều map mới sẽ được ra ở phiên bản Tiềm Long Loạn Thế

Hóa thân thành các loli-shota đáng yêu cũng là một trong những trải nghiệm thú vị ở phiên bản lần này. Ngoài ra, nhiều tính năng chưa từng xuất hiện khác cũng sẽ đồng loạt đổ bộ lên Tiềm Long Loạn Thế, dự đoán ra mắt vào đầu tháng 07/2017.

Để có thể tự tin bước vào một phiên bản lớn như vậy, lúc này, các game thủ, đặc biệt là newbie có thể dành thời gian khám phá thế giới Cửu Âm, làm quen với việc hành tẩu giang hồ, tu luyện nội công, võ học,… ở máy chủ mới Kiều Phong, ra mắt vào 15h00 29/06.

