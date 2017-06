Chi cục trưởng ở Nghệ An mất chức vì sinh con thứ tư

Sau khi thôi chức Chi cục trưởng An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An, ông Trang được phân công làm Phó giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng.

Chiều 29/6, tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, ông Đậu Huy Hoàn (Phó giám đốc Sở Y tế Nghệ An) cho biết, UBND tỉnh đã quyết định cho ông Chu Trọng Trang thôi giữ chức Chi cục trưởng An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An do liên quan tới việc sinh con thứ tư.

Trước khi bị cách chức, ông Trang đã có đơn xin thôi giữ chức này. Hiện ông được phân công giữ chức Phó giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh.

"Đây là sự việc đáng tiếc của ngành y tế địa phương, Sở sẽ rút kinh nghiệm để không xảy ra những trường hợp tương tự", ông Hoàn nói và cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục xử lý vi phạm của ông Trang theo đúng quy định.

Ông Chu Trọng Trang lúc nhận quyết định bổ nhiệm giữ chức Chi cục trưởng An toàn vệ sinh thực phẩm. Ảnh: Nghệ An.

Trước đó từ cuối tháng 5, người dân phản ánh ông Chu Trọng Trang (Chi cục trưởng An toàn vệ sinh thực phẩm) ly hôn vợ từ năm 2010 khi đã có hai con. Sau đó ông Trang thường xuyên ở chung với vợ và sinh thêm con thứ ba, thứ tư. Sở Y tế xác minh đúng là ông Trang và vợ cũ có 4 con chung.

Ông Trang nhận quyết định bổ nhiệm giữ chức Chi cục trưởng An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An vào ngày 3/5/2017. Trước khi giữ chức vụ này ông đã 2 năm làm Phó giám đốc trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Nghệ An.