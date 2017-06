Barrett Royal Dragon: Đỉnh cao sniper phong cách “hoàng gia”

Được mệnh danh là “Ông vua dòng súng bắn tỉa”, Barrett phiên bản “Rồng Hoàng Gia” thậm chí còn được cải thiện đáng kể về uy lực và lượng đạn, là một lựa chọn tuyệt vời cho hầu hết mọi sniper.

Mặc dù có nhiều phiên bản với ngoại hình cũng như những ưu điểm khác nhau nhưng Barrett Royal Dragon là phiên bản được ưa thích nhất của khẩu sniper “chết chóc” này. Là một trong những khẩu sniper “hàng hiếm” nhất Đột Kích, không ngạc nhiên khi người sở hữu Barrett Royal Dragon nhận được những ánh mắt “ngưỡng mộ” từ những game thủ khác.

Uy lực và chính xác 100% ở cả tầm bắn gần và xa, Barrett Royal Dragon có thể one shot – one kill mọi đối thủ (dĩ nhiên là trừ zombie nha!). Xuyên giáp mạnh mẽ, đục tường “miễn chê” kèm theo băng đạn được nâng cấp so với bản gốc chính là những ưu điểm của Barrett Royal Dragon mà người chơi được hưởng lợi khi sở hữu khẩu sniper này.

Quang Brave “bán hành” cho team bạn bằng Barrett Royal Dragon

Bên cạnh đó, khi được đặt lên bàn cân với những khẩu sniper khác như AWM hay Cheytac, Barrett Royal Dragon hoàn toàn chiếm ưu thế về cả hiệu quả sử dụng lẫn ngoại hình. Đối với hầu hết mọi khẩu sniper thì một phát bắn vào chân sẽ khiến 90 HP của nhân vật trúng đạn phải “ra đi” nhưng đối với Barrett, 1 viên đạn vào bất kỳ vị trí nào cũng sẽ là 1 kill.

Sức mạnh của Barrett Royal Dragon là không thể phủ nhận

Đối với một xạ thủ cầm Barrett chắc tay, chắc hẳn người chơi này thậm chí có thể đi tank mà không gặp nhiều khó khăn trong những pha đối đầu tay đôi hay tay ba (nếu chọn vị trí tốt). Barrett Royal Dragon là một lựa chọn tốt cho những tay chơi sniper ưa thích snap hay quickscope vì độ chính xác cao, delay tâm ngắn.

Cầm Barrett Royal Dragon đi tank cũng là một trải nghiệm vô cùng “khác biệt”

Hiện tại, những game thủ ưa thích vai trò của một sniper có thể sở hữu khẩu súng bắn tỉa chất lượng này với mức giá khá mềm nhờ sự kiện giảm giá. Hãy tranh thủ cơ hội “ngàn năm có một” này và rinh về kho của mình Barrett Royal Dragon ngay hôm nay nhé các bạn!

