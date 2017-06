Sau Gentle Monster, giới trẻ Hàn đang đắm đuối với 2 thương hiệu kính mắt rẻ hơn mà cực "cool" này

Làng kính mát xứ Hàn vừa có thêm 2 "mầm non mới nhú" được đông đảo các bạn trẻ nơi đây yêu thích cuồng nhiệt, đó chính là Fake Me và Stealer.

Nói đến kính Hàn Quốc, dám chắc đến 90% các bạn trẻ sẽ nghĩ ngay tới Gentle Monster. Đây không chỉ là thương hiệu kính đình đám nhất xứ sở kim chi mà còn là đại diện duy nhất có tầm phủ sóng vượt ra khỏi biên giới. Tuy nhiên, thời gian qua, làng kính mát xứ Hàn đã có thêm 2 "mầm non mới nhú" được đông đảo các bạn trẻ nơi đây yêu thích cuồng nhiệt, đó chính là Fake Me và Stealer.

Cả Fake Me và Stealer đều là những thương hiệu kính Hàn Quốc non trẻ mới xuất hiện cách đây không lâu. Riêng Fake Me chỉ vừa mở store đầu tiên tại Seoul vào giữa tháng 6 vừa qua. Còn quá sớm để tiên đoán xem Fake Me và Stealer có đạt được đến tầm của Gentle Monster trong tương lai hay không, tuy nhiên, khi nhìn vào những hashtag với hàng chục nghìn bức hình có liên quan đến 2 thương hiệu trên Instagram, bạn sẽ phần nào thấy được các bạn trẻ Hàn đang "cuồng" 2 cái tên này như thế nào.

Không chỉ giới trẻ, nhiều sao Hàn như Hani (EXID), Dasom (Sistar), nữ diễn viên Song Ji Hyo, Yoo In Na, Oh Yeon Seo, v.v... cũng từng được bắt gặp diện kính Fake Me và Stealer trong thời gian qua.

Mức giá của Fake Me dao động từ 3,7 - 3,9 triệu đồng/chiếc trong khi Stealer là 3 triệu - 5,1 triệu/chiếc, đều nằm trong phân khúc giá trung cấp không quá đắt đỏ. Bên cạnh chất liệu tốt và mắt kính chống tia UV 100%, điểm mấu chốt giúp 2 thương hiệu này chinh phục các tín đồ thời trang khó tính xứ Hàn chính là mẫu mã đa dạng với thiết kế vô cùng trendy, bắt kịp xu hướng của thế giới. Không khó nhận ra cả Fake Me và Stealer đều ít nhiều học hỏi từ những "ông lớn" như Ray-Ban, Gentle Monster, Dior, v.v... nhưng những mẫu kính của 2 thương hiệu Hàn vẫn có điểm nhấn riêng.

Mẫu kính được yêu thích nhất của Fake Me ở thời điểm hiện tại là B35, B45 và Lemming Merged. Trong đó, "hot" nhất là B35 với gọng tròn kim loại gợi liên tưởng đến mẫu kính Round đình đám vừa gây sốt trở lại của Ray-Ban. Riêng Stealer lại có 2 ứng cử viên sáng giá Horizon và Raavi là được giới trẻ Hàn diện nhiều nhất nhì.

2 mẫu kính cũng được yêu thích của Fake Me là B45...