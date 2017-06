The Last of Us 2 mang cả lợn thật đến studio để mô phỏng cử động của lợn ảo trong game, siêu phẩm là đây chứ đâu!

Để có được những màn chơi chân thực và sống động cho Last of Us 2, Naughty Dog đã phải sử dụng đến công nghệ bắt chuyển động (Motion Capture), một trong những công nghệ tiến tiến nhất của ngành điện ảnh thế giới.

Để có được những màn chơi chân thực và sống động cho Last of Us 2, Naughty Dog đã phải sử dụng đến công nghệ bắt chuyển động (Motion Capture), một trong những công nghệ tiến tiến nhất của ngành điện ảnh thế giới. Điểm đặc biệt, không chỉ áp dụng công nghệ này cho người, nhà sản xuất còn mô phỏng tỉ mỉ cử động của cả những con vật trong game.

Last of Us 2

Những hình ảnh trên được đăng tải trên Twitter của Neil Druckmann (giám đốc dự án Last of Us 2) và Halley Gross (nhà biên kịch). Nhân vật chính ở đây là một chú lợn vô danh, con vật được cho là sẽ xuất hiện trong nhiều màn chơi của Last of Us: Part 2.

Được biết, Motion capture là quá trình ghi lại những chuyển động của vật thể và con người rồi đưa qua máy tính xử lý. Trong làm phim và làm game, công nghệ motion capture được sử dụng chủ yếu để bắt chuyển động của diễn viên. Sản phẩm cuối cùng sẽ là một hình ảnh nhân vật được tạo nên hoàn toàn bằng máy tính.

Mục đích của motion capture đúng như tên gọi của nó, chỉ là bắt chuyển động chứ không ghi lại hình ảnh khuôn mặt hay dáng người của diễn viên. Không chỉ nhân vật, chuyển động của camera cũng có thể được ghi lại chuyển động để góc quay từ camera sẽ có thể được tự do di chuyển hơn, phù hợp hơn với từng cử động hay từng cảnh diễn của nhân vật. Việc này sẽ khiến cho những nhân vật, hình ảnh sẽ có được góc nhìn cụ thể hơn từ góc quay của camera.

Ở thời điểm hiện tại, The Last of Us 2 đang trong giai đoạn phát triển sơ bộ nên nhiều khả năng là các fan hâm mộ của trò chơi sẽ còn phải chờ lâu mới được thưởng thức nó. Tất nhiên game vẫn chỉ độc quyền dành cho hệ máy PS4.