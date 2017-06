Hé lộ bí mật của ngôi làng nhiều người sống thọ cao nhất thế giới

Một bác sĩ hàng đầu đã nghiên cứu "ngôi làng sống thọ nhất thế giới" – đã hé lộ những bí mật đằng sau tuổi thọ của những cư dân sống trên 100 tuổi ở đây.

Bác sĩ tim mạch Aseem Malhotra thấy rằng nhiều người dân địa phương ở Pioppi, miền Nam nước Ý, ăn rất ít đường - mặc dù chế độ ăn của họ chứa nhiều chất béo.

Dân làng hiếm khi mắc bệnh tiểu đường hoặc bệnh tim - mà theo ông là do họ ăn chỉ ăn đường mỗi tuần một lần.

Cũng giống như chế độ ăn, các yếu tố then chốt khác là không stress và ngủ 7 giờ mỗi đêm - và thậm chí họ còn uống một ly rượu mỗi ngày.

Pioppi được UNESCO bảo vệ dưới danh nghĩa là cái nôi của chế độ ăn Địa Trung Hải.

BS. Malhotra - người đã dành nhiều năm nghiên cứu về bệnh tim và bệnh béo phì đang gia tăng ở Anh - cho rằng nỗi lo sợ về chất béo là thủ phạm làm tăng tiêu thụ đường và carbohydrat tinh chế. Chính điều này đã tiếp sức cho sự gia tăng bệnh tim, béo phì và tiểu đường týp 2.

"Việc áp dụng chế độ ăn giàu chất béo kiểu Địa Trung Hải, bỏ thuốc lá và tham gia vào các hoạt động thư giãn tâm trí và giảm stress có sức mạnh hơn bất kỳ loại thuốc nào trong phòng ngừa và điều trị nhiều bệnh mạn tính, bao gồm bệnh tim”, ông nói.

Với tư cách là một thành viên sáng lập nhóm Action on Sugar, BS. Malhotra đang kêu gọi "đánh thuế đường” vào các sản phẩm bánh kẹo và nước ngọt.

Chế độ ăn giàu thực vật

Không có siêu thị, các cư dân Pioppi ăn nhiều rau, cá và dầu ô liu, ít đường, sữa, thịt và carbohydrate tinh chế. Họ có ăn mì ống và bánh mì, nhưng với lượng nhỏ.

Xét về mặt lịch sử, Pioppi nằm trong một khu vực nghèo của Ý, nhưng các sản vật thiên nhiên ở đây rất phong phú và dồi dào.

"Chúng tôi thấy rằng người dân Pioppi không có chế độ ăn uống giàu các sản phẩm từ sữa khác ngoài phô mai, nhưng điều này không phải là do họ lựa chọn mà là do các sản phẩm khác từ sữa không được bán rộng rãi. Họ cũng không ăn nhiều thịt do chúng đắt tiền. Một chế độ ăn ít đường, giàu các loại rau của địa phương với cá với dầu ôliu trong mỗi bữa ăn đã mang lại cho họ những ích lợi về sức khoẻ đáng ngưỡng mộ.

BS. Malhotra chỉ ra rằng người dân nơi đây chỉ ăn món tráng miệng vào ngày Chủ nhật và ăn pizza một hoặc hai lần mỗi tháng.

Và mặc dù không cố ý, "việc nhịn ăn cách quãng" là một phần tự nhiên của cuộc sống trong làng. BS. Malhotra nói rằng điều này có tác dụng chống lão hóa, khi cơ thể phản ứng với “cơn bão” hoóc môn “tốt cho sức khỏe”. Do đó nhịn ăn có thể làm trì hoãn sự suy giảm hóc môn tăng trưởng của người (HGH) xảy ra tự nhiên khi chúng ta già đi.

Và mặc dù không tập thể dục theo kiểu phương Tây, nhưng người dân Pioppi “luôn bước đi”.

Ông cũng lưu ý rằng tất cả dân làng đều có giấc ngủ ngắn truyền thống vào mỗi buổi chiều.

Cân bằng hợp lý các chất béo

Chế độ ăn là vấn đề số một, đứng trên cả ít hoạt động thể chất, hút thuốc và rượu, trong việc góp phần gây ra bệnh tật và tử vong. Ông kêu gọi mọi người ngừng tính số calo, không quan tâm đến cân nặng và bảo đảm ăn rau xanh mỗi ngày.

Chúng ta cũng nên gạt đi nỗi sợ về chất béo bão hòa, thay vào đó hãy tập trung vào việc cân bằng giữa omega-3 và omega-6, hai loại axít béo không bão hòa chuỗi đa. Ông nói rằng các loại thực phẩm mang nhãn hiệu "ít chất béo", "không chứa gluten" hoặc "tốt cho tim " dễ có khả năng gây hại cho sức khoẻ của bạn.

Ông chia sẻ: "Giống như nhiều hộ gia đình, chúng tôi đã thay thế bơ thường bằng bơ thực vật “có lợi cho tim mạch” hồi những năm 1980. Mẹ tôi bắt đầu nấu bằng dầu hướng dương "lành mạnh", và kem nguyên bơ được thay thế bằng sữa tách bơ. Tất cả chúng tôi đều sợ béo.”

Nhiều người tin rằng sự thành công của chế độ ăn Địa Trung Hải không chỉ dựa vào một thành phần riêng lẻ mà là sự tổng hòa của những thực phẩm khi ăn chung với nhau sẽ làm tăng lợi ích của nhau. Ví dụ, dầu oliu làm tăng hấp thu axit béo omega-3 vào màng tế bào, trong khi omega-6 từ dầu ngô lại cạnh tranh hấp thu.

Hãy nhớ rằng omega-6 cũng là một axit béo thiết yếu, vì nó đóng một vai trò trong đáp ứng miễn dịch với nhiễm trùng.

Vấn đề của chế độ ăn kiểu phương Tây là đang nhận quá nhiều chất này từ thực phẩm chế biến sẵn và không nhận đủ omega-3. Những thực phầm giàu omega-3 gồm cá, hạt lanh, hạt chia, quả óc chó và đậu nành.

Lời khuyên của BS. Malhotra về 8 bước tiến tới cuộc sống trường thọ 1. Đừng sợ chất béo; đường và carbonhydrat tinh chế mới là kẻ thù. 1. Luôn vận động - tập thể dục vì sức khoẻ chứ không phải để giảm cân (và đi bộ là tốt nhất). 2. Dầu ôliu nguyên chất là thuốc, cũng như một vốc nhỏ hạt có vỏ cứng – hãy ăn cả hai, mỗi ngày. 3. Ngủ 7 giờ mỗi đêm. 4. Dừng tính số calo - không phải tất cả các calo đều được tạo ra như nhau. 5. Ăn 10 quả trứng mỗi tuần - chúng giàu đạm và giúp no bụng. 6. Ăn 2 phần rau trong ít nhất 2 bữa một ngày. 7. Nhịn đói mỗi tuần một lần trong 24 giờ - ăn tối, sau đó không ăn sáng hoặc ăn trưa vào ngày hôm sau.

Cẩm Tú