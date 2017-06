Garena chính thức công bố thời điểm dự kiến phát hành Blade and Soul tại Việt Nam

Chính ông Nguyễn Sơn Hải - đại diện nhà phát hành Garena Việt Nam đã lên tiếng thông báo về thời điểm dự kiến ra mắt của Blade and Soul.

Theo thông báo từ phía đại diện bên phía Garena, thì Blade and Soul sẽ tiến hành mở cửa Closed Beta tại Việt Nam vào trước tháng 9, và nhiều khả năng sẽ được ra mắt ngay trong khoảng từ cuối tháng 7 đến tháng 8 tới.

Blade and Soul dự kiến sẽ mở cửa Closed Beta tại Việt Nam vào trước tháng 9/2017

Thật vậy, mặc dù chưa có ngày giờ chính thức, thế nhưng ông Nguyễn Sơn Hải - đại diện nhà phát hành Garena Việt Nam (hay Vietnam Esports) đã tiết lộ rằng Blade and Soul sẽ mở cửa Closed Beta trước tháng 9. Tuy nhiên đây sẽ là phiên bản thử nghiệm có giới hạn, người chơi sẽ bắt buộc cần phải có Key kích hoạt tài khoản để tham gia trải nghiệm Blade and Soul phiên bản Việt.

Khi được chúng tôi hỏi về phiên bản Closed Beta của Blade and Soul tại Việt Nam, ông Nguyễn Sơn Hải cho biết: "Chúng tôi xin xác nhận Blade and Soul Việt Nam sẽ có giai đoạn Closed Beta giới hạn người chơi, để giúp chúng tôi thu thập những phản hồi của người chơi nhằm hoàn thiện game trước khi ra mắt chính thức. Để có thể tham gia Closed Beta, người chơi sẽ cần có Closed Beta Key.

Với Blade & Soul, chúng tôi cực kì đề cao tính năng Bang Hội, bởi đó chính là giá trị cốt lõi của một tựa game như BnS. Chính vì vậy, Closed Beta Key sẽ được phát ưu tiên cho các Bang Hội. Ngay từ thời điểm này, người chơi có thể cùng bạn bè mình lập sẵn những Bang Hội trên Facebook, để có cơ hội sở hữu Closed Beta Key trong thời gian tới".

Người chơi sẽ cần phải có Key kích hoạt để tham gia trải nghiệm phiên bản Closed Beta

Liên quan đến vấn đề các game thủ Việt sẽ có cơ hội tham gia giải đấu Chung Kết Thế Giới 2017 của Blade and Soul diễn ra tại Hàn Quốc sắp tới, ông Nguyễn Sơn Hải cũng tiết lộ thêm: "Vietnam Esports sẽ tiến hành tổ chức đấu loại dành cho các game thủ Blade and Soul Việt Nam. Chắc chắn các game thủ kỳ cựu của Blade and Soul tại các máy chủ nước ngoài sẽ có lợi thế không nhỏ tại vòng loại này. Thông tin về vòng tuyển chọn này sẽ được chúng tôi công bố trong thời gian tới.

Do phiên bản Blade & Soul Việt Nam chưa ra mắt, Vietnam Esports quyết đính sẽ tặng chuyến đi trải nghiệm CKTG Blade and Soul cho 03 người chơi. Ba người chơi này sẽ được chúng tôi chọn ra từ sự kiện dành cho Bang Hội trong giai đoạn Closed Beta của Blade and Soul".

Như vậy, với khẳng định này thì các game thủ Việt có thể yên tâm rằng sẽ không phải chờ quá lâu để trải nghiệm Blade and Soul, khi có thể game sẽ sớm ra mắt chỉ trong vòng 1 tháng tới mà thôi, dù đây chỉ là phiên bản Closed Beta giới hạn tài khoản và có reset nhân vật.

Mọi thông tin mới về Blade and Soul sẽ sớm được chúng tôi cập nhật trong thời gian tới!