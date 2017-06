Lost Order - Tuyệt phẩm JRPG 3D đậm chất chiến thuật tổ đội cho Mobile

Lý do từ chối cấp giấy chứng nhận bào chữa cho luật sư bảo vệ nhà báo Duy Phong được Công an Yên Bái đưa ra là “bị can Phong thấy chưa cần thiết phải có luật sư tham gia và đã có đơn từ chối luật sư”.