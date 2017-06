Series cosplay Thiên Dụ tuyệt đẹp và gợi cảm dành cho fan hâm mộ

Dưới đây là series ảnh cosplay tuyệt đẹp về các nữ nhân vật trong Thiên Dụ.

Thiên Dụ có thể được xem là tựa game online Blade and Soul của người Trung Quốc. Thật vậy, chất lượng đồ họa và gameplay của Thiên Dụ gần như được xây dựng giống hệt so với Blade and Soul, không chỉ ở lối đánh hành động, chặt chém mà còn ở thiết kế nhân vật, hay hệ thống chiêu thức của nhân vật.

Có thể nói rằng hệ thống tạo hình của các nhân vật trong Blade and Soul và Thiên Dụ là một trong những điểm mạnh khiến hai bom tấn MMORPG này tỏ ra vượt trội hơn hẳn so với các tựa game thần thoại khác. Các nhân vật đều được xây dựng rất đẹp, đặc biệt là nhân vật nữ, với thân hình gợi cảm, nước da trắng bóng... tạo thiện cảm thu hút người chơi.

Dưới đây là series ảnh cosplay tuyệt đẹp về các nữ nhân vật trong Thiên Dụ: