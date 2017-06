Top game online sinh tồn hoàn hảo nhưng khốc liệt cực hay cho game thủ Việt

Tổng hợp những tựa game online sinh tồn tuyệt phẩm đã và sắp ra mắt game thủ Việt

Durango

Durango được xây dựng trên nền tảng đồ họa 3D tối tân nhất thời điểm hiện tại. Mọi chỉ tiết, từ bối cảnh hay phong cách tạo hình nhân vật đều được xây dựng với tỷ lệ chuẩn và mang tới những cảm nhận vô cùng thực tế. Không chỉ vậy, ngay cả những tương tác hiệu ứng ánh sáng trong game cũng hiển thị rất rõ ràng từ quang cảnh khi trời chập tối cho tới những trưa nắng chói chang hay những trận mưa rào làm mờ tầm nhìn của người chơi.

Cơ chế điều khiển của Durango cũng khá dễ làm quen thông qua thao tác chạm và vuốt ngay trên màn hình cảm ứng sau phần hướng dẫn của game. Đa phần các hành động sẽ được hiện thị tùy vào mục tiêu mà người chơi lựa chọn để giao diện chính không bị che lấp bởi hệ thống phím ảo.

Điểm cực thú vị trong Durango là mọi hành động của nhân vật cũng sẽ giống như con người như ở cuộc sống ngoài đời thực. Nơi bạn cần phải uống nước khi cảm thấy khát, làm việc sẽ cảm thấy mệt và đói thì cần phải ăn... Đêm xuống là lúc nguy hiểm rình rập bất cứ khi nào và bạn cần phải học cho mình cách chế tạo lửa. Để khám phá sâu hơn nữa, bạn cần phải biết chế tạo những loại vũ khí thô sơ từ những nguyên liệu vốn có như cành cây, đá, kim loại...

SOS: The Ultimate Escape

SOS: The Ultimate Escape là tựa game online bắn súng góc nhìn thứ 3 mang đậm chất sinh tồn khi bạn bị vất lên một hòn đảo hoang vu và phải chiến đấu khốc liệt để tìm cách trở thành người sống sót cuối cùng tại đây.

Tất nhiên là để làm được điều này không hề dễ dàng chút nào khi bạn phải chiến đấu với cả lũ quái vật kinh khủng vừa khoẻ vừa nhanh. Và tất nhiên là khó có thể kể tới những đối thủ khó xơi hơn nhiều chính là các game thủ khác cùng tham gia, đơn giản bởi khi trực thăng đến đón thì chỉ có 3 chỗ ngồi mà thôi.

Quả thực SOS: The Ultimate Escape là tựa game online có nội dung vô cùng phong phú đầy bất ngờ cho game thủ. Sắp tới trò chơi này sẽ mở cửa thử nghiệm alpha test từ ngày 26/6 đến 2/7, những ai quan tâm có thể đăng ký tài khoản vào chơi tại địa chỉ trang chủ: http://www.sosgame.com/.

Argo

Trong thời gian gần đây, không ít game thủ Việt đã đồng loạt hô hào nhau cùng tham gia chơi thử Argo - Tựa game bắn súng góc nhìn thứ nhất mới chính thức mở cửa miễn phí giờ chơi vào ngày 22/06 vừa qua.

biết rằng, sau khi ra mắt, Argo nhận được đánh giá khá tích cực từ phía cộng đồng game thủ trên toàn thế giới và đã nhanh chóng trở thành một trong những game online mới hot nhất trên Steam hiện nay. Điều đặc biệt hơn rằng nội dung chơi trong Argo khá "dị" khi giới thiệu phong cách bắn súng khá "thật".

Theo đó, điểm đặc biệt nhất trong Argo so với các tựa game bắn súng chính là việc người chơi có thể hạ gục đối thủ với chỉ đúng một phát đạn chính xác vào đúng thân người nhân vật, chứ không cần phải là headshot. Tuy nhiên, việc bắn trúng nhân vật lại là điều đáng để bàn cãi.

Trong Argo, game thủ sẽ đóng vai trò một người lính cần phải tiến lên hòn đảo Malden để thực hiện nhiệm vụ, đây chính là một trong những địa điểm quen thuộc từng xuất hiện trong Arma phiên bản đầu tiên (từng được gọi là Operation Flashpoint: Cold War Crisis). Tại đây game thủ sẽ phải chiến đấu trong một trận 5 vs 5 để giành lấy phần thưởng.

State of Decay 2

Một chi tiết thú vị khác trong State of Decay 2 đó là bạn sẽ thường xuyên phải đối mặt với các tình huống bất ngờ không lường trước được, ví dụ như một người chơi nào đó gây ra tiếng động lớn thu hút sự chú ý của lũ zombie, khiến bạn không kịp trở tay và bỏ mạng. Ngược lại, bạn cũng có thể trở thành thủ phạm khiến cho cả đội phải "nằm xuống" nếu như hành động bất cẩn.

Đặc biệt, State of Decay 2 không cho phép nhân vật tấn công trực tiếp nhau, vì trong nhiều trường hợp vậy game thủ buộc phải mượn tay lũ zombie bằng mánh khóe nói trên để triệt hạ đối phương. Số lượng zombie trong State of Decay là rất đông và không hề dễ đối phó. Số lượng zombie trong State of Decay là rất đông và không hề dễ đối phó.

Tiếp đến, việc giết NPC vô tội vạ trong State of Decay 2 cũng sẽ để lại hậu quả khó lường, bởi nhân vật đó có thể đang hoạt động cho một tổ chức khác và khi chạm trán các "đồng đạo" của anh/cô ta trên đường đi, bạn sẽ bị tấn công ngay lập tức.

Đứng đằng sau State of Decay 2 là một nhà thiết kế giàu kinh nghiệm từng giám sát nhiều dự án game bom tấn như Diablo II, Warcraft III, Guild War - ông Jeff Strain. Cộng thêm thành công của phiên bản đầu tiên, State of Decay 2 chắc chắn sẽ là một sản phẩm đáng trông đợi đối với những game thủ yêu thích thể loại sinh tồn thế giới mở, đặc biệt là bộ phận từng dành nhiều thời gian cho những tựa game mang phong cách tương tự như Day-Z, H1Z1, Infestation.