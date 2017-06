Lợn con hai đầu 4 mắt thành thú cưng ở Trung Quốc

Một con lợn ở Trung Quốc từ lúc sinh ra đã có hai đầu, được chủ tách khỏi đàn làm thú cưng.

Lợn con dị dạng ở một trang trại tại Trung Quốc đã vài tuần tuổi, có thể ăn song bước đi chưa vững vì có hai đầu 4 mắt, Sun ngày 28/6 đưa tin. Hai mắt nằm ở hai bên trong khi hai mắt còn lại dường như chưa phát triển đầy đủ, nằm giữa hai đầu.

Lợn con bị dị dạng do gene đột biến và có thể không sống đến lúc trưởng thành. Người chủ cho biết không có ý định giết thịt con vật nếu lợn con có thể sống lâu hơn kỳ vọng.

Động vật dị dạng thường bị thừa hoặc thiếu chi, lưỡi hay các bộ phận khác trên cơ thể. Một số trường hợp dị dạng sinh ra do sự tiến hóa lỗi trong tự nhiên. Số khác là sản phẩm sinh ra do con người can thiệp vào tự nhiên.

Vũ Phong (Video: USA News)