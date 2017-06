Xin lỗi công khai hai vợ chồng bị oan sai gần 10 năm

Sau gần 10 năm mang án oan, vợ chồng ông Phan Chí Lộc và bà Nguyễn Thị Hòa (trú tại TP Đông Hà) mới được các ngành chức năng tại Quảng Trị tổ chức xin lỗi công khai.

Sáng 29/6, tại trụ sở UBND phường 1 (TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Quảng Trị đã tổ chức xin lỗi, cải chính công khai đối với vợ chồng ông Phan Chí Lộc và bà Nguyễn Thị Hòa (trú tại TP Đông Hà) theo luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Buổi xin lỗi có đại diện lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị, đại diện Tòa án nhân dân tỉnh, Cơ quan điều tra, đại diện UBND phường 1, TP Đông Hà…

Người bị mang án oan nhiều năm qua là ông Phan Chí Lộc có mặt tại buổi xin lỗi công khai với nhiều tâm trạng. Vợ ông là bà Hòa đã nhập viện điều trị do bệnh suy thận.

Ông Phan Chí Lộc (cầm hoa) tại buổi xin lỗi công khai

Hôm nay được xem là thời điểm rất ý nghĩa với gia đình ông Lộc, bởi sau thời gian dài, các cơ quan liên quan mới thừa nhận sai sót của mình và công khai xin lỗi vì đã gây ra oan sai đối với ông.

Theo đó, năm 2007, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố bị can đối với vợ chồng ông Lộc về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và ra lệnh bắt tạm giam bị can Phan Chí Lộc.

Qua 4 phiên tòa xét xử, TAND tối cao xử giám đốc thẩm quyết định hủy án phúc thẩm và sơ thẩm để điều tra lại.

Quá trình điều tra lại, Công an Quảng Trị truy bắt các bị can Dương Thị Minh Phụng (người chủ mưu cầm đầu) và Nguyễn Thị Yến Nhi (người giúp sức tích cực) trực tiếp nhận số tiền 7,5 tỉ đồng từ Phan Chí Lộc rồi bỏ trốn, nhưng vẫn chưa bắt được. Vì vậy, Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục truy nã và ra quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với 2 bị can Phụng và Nhi, khi nào bắt được sẽ phục hồi điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Đối với vợ chồng ông Lộc, quá trình điều tra không đủ cơ sở để kết luận đồng phạm với Phụng và Nhi, hoặc chưa thực hiện hành vi phạm tội, nên ngày 25/1/2016 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định đình chỉ điều tra đối với ông Lộc và bà Hòa, với lý do đã hết thời hạn điều tra nhưng không chứng minh được bị can đã thực hiện hành vi tội phạm.

Đại diện Viện KSND tỉnh khẳng định đã truy tố, bắt giam ông Lộc khi không đủ căn cứ

Đại diện Viện KSND tỉnh, bà Lê Thị Hồng Đào – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị đã chính thức công khai xin lỗi, cải chính đối với ông Phan Chí Lộc và bà Nguyễn Thị Hòa vì đã khởi tố, bắt giam, truy tố không đủ căn cứ pháp luật.

“Quá trình thực hiện nhiệm vụ, những người tiến hành tố tụng đã áp dụng pháp luật thiếu chính xác, dẫn đến việc ban hành các văn bản, quyết định không đúng với sự việc xảy ra, làm oan đối với vợ chồng ông Lộc”, bà Đào nói.

Qua vụ việc này, Viện KSND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, các cấp thẩm quyền cũng đã xem xét trách nhiệm của các cá nhân để xảy ra sai sót. VKSND tỉnh Quảng Trị mong muốn, vợ chồng ông Lộc và người thân trong gia đình thông cảm trước sự việc xảy ra. VKSND cũng làm các thủ tục theo quy định của pháp luật để đền bù về vật chất và tinh thần cho ông Lộc và bà Hòa.

Tại buổi cải chính, xin lỗi, ông Lộc cho biết, sau gần 10 năm bị kết tội oan, hoàn cảnh gia đình ông rất khó khăn. Hiện vợ ông là bà Hòa đang bị suy thận nặng, từ gia đình khá giả, có việc làm thu nhập cao nay không nhà, không việc. Ông Lộc mong muốn các cơ quan liên quan sớm hoàn tất các thủ tục bồi thường thiệt hại cho gia đình, bên cạnh đó cần xử lý những cá nhân trực tiếp gây ra oan sai.

Ông Lộc nói về những khó khăn của gia đình khi bị khép tội oan

Ông Phan Chí Lộc cũng bày tỏ lời cảm ơn các cơ quan ban ngành có mặt tại buổi xin lỗi này.

Sau khi có quyết định đình chỉ điều tra bị can, ông Lộc đã làm đơn yêu cầu bồi thường với tổng số tiền 30 tỉ đồng, tuy nhiên Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị chỉ đồng ý với mức bồi thường 1,4 tỉ đồng.

Đăng Đức