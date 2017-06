Hồ Quang Hiếu hợp tác cùng Dương Khắc Linh

* Bài hát "Be The Man"

Hồ Quang Hiếu cho biết anh ngưỡng mộ nhạc sĩ Dương Khắc Linh từ lâu. Nam ca sĩ hy vọng sự kết hợp này giúp anh thay đổi, làm mới mình.

Dương Khắc Linh kể ban đầu, anh và Hồ Quang Hiếu có nhiều quan điểm bất đồng. Anh viết Be The Man theo phong cách Pop Ballad nhưng Hồ Quang Hiếu muốn bài hát vui tươi, mạnh mẽ hơn. "Tôi phải sửa đi sửa lại giai điệu, ca từ bài hát và bản phối nhiều lần. Tôi khá hài lòng với sản phẩm",Dương Khắc Linh nói. Nhạc sĩ cũng hy vọng Be The Man giúp Hồ Quang Hiếu tạo ra bước đột phá.