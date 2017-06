Dự báo thời tiết 29/6: Mưa lũ diễn biến khó lường

Tình trạng ngập úng và sạt lở đất đang diễn ra nghiêm trọng tại hàng loạt tỉnh trung du, miền núi phía Bắc, ít nhất 2 người chết và mất tích.

Theo báo cáo của các địa phương, mưa lớn những ngày qua đã gây lũ quét, sạt lở nghiêm trọng tại các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên.

Trong đó tại Hà Giang có 01 trường hợp mất tích do lũ cuốn là anh Giàng Mí Nô, 40 tuổi, ngụ thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc. Cũng tại Hà Giang có 4 trường hợp bị thương do sét đánh, trong đó có 3 mẹ con cùng 1 nhà.

Hà Giang là một trong những địa phương chịu thiệt hại lớn do mưa lũ đang diễn ra

Vào rạng sáng 28/6, tại huyện Phù Yên, Sơn La có 01 trường hợp tử vong do lũ cuốn trôi; Tại xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn vào đêm 26/6 xảy ra mưa to kèm theo lốc xoáy làm tốc mái 92 nhà dân.

Ngoài ra, hàng trăm ngôi nhà của người dân đã bị hư hỏng, ngập nước, tốc mái: 32 nhà bị hư hỏng (Lai Châu 10, Hà Giang 18, Bình Thuận 4), 428 nhà bị ngập nước (Lai Châu 213; Cao Bằng 215); sạt lở 6.600 m3 gây ách tắc giao thông nhiều tuyến đường liên xã, liên huyện. Để khắc phục, các địa phương đã huy động gần 800 người.

Để chủ động ứng phó với mưa, lũ, lũ quét và sạt lở đất, Văn phòng thường trực BCĐ TƯ về Phòng chống thiên tai cũng đã có công điện gửi BHC Phòng chống thiên tai và TKCN các tỉnh theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ; thông báo đến các cấp chính quyền và người dân nhất là ở vùng sâu, vùng xa, chủ các phương tiện giao thông thủy, chủ đầu tư các công trình đang thi công đặc biệt là những công trình trên sông, suối và chủ các hồ chứa nước, hầm, lò khai thác khoáng sản biết diễn biến mưa lũ để chủ động các biện pháp phòng, tránh.

Đồng thời yêu cầu tổ chức kiểm tra, rà soát những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, các hộ dân sống ven sông, suối để chủ động di dời, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Theo dự báo, từ nay đến 30/6, Bắc Bộ còn tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; vùng núi, trung du phía Bắc có mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Do đó các địa phương vùng núi, đặc biệt khu vực Tây Bắc, Việt Bắc cần đặc biệt đề phòng với lũ quét và sạt lở đất.

M.Anh