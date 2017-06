Lập đoàn kiểm tra vụ cán bộ “choảng” nhau ở Bảo Lộc

UBKT Thành ủy TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã thành lập đoàn kiểm tra vụ xô xát xảy ra tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị TP. Bảo Lộc đối với các đảng viên vi phạm.

Nguồn cơn vụ 'choảng' nhau ở trung tâm bồi dưỡng chính trị TP Bảo Lộc

Theo lãnh đạo UBKT TP. Bảo Lộc, vụ việc xảy ra tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố có liên qua đến nhiều đảng viên, gây dư luận không tốt, có dấu hiện vi phạm cần được làm rõ nên đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra các dấu hiệu vi phạm đối với ông Lê Xuân Nhuận (Giám đốc), ông Lê Văn Khoa (Phó giám đốc) và bà Nguyễn Thị Ngọc Tố (Kế toán trường Tiểu học Lê Văn Tám). Đoàn kiểm tra sẽ làm việc trong thời gian 30 ngày.

Trung tâm bồi dưỡng chính trị TP. Bảo Lộc nơi xảy ra vụ lùm xùm

Như VietNamNet đã thông tin, chiều ngày 16/6, tại phòng làm việc của ông Lê Xuân Nhuận xảy ra vụ xô xát giữa ông Nhuận với bà Tố. Khi nghe tiếng bà Tố kêu cứu, ông Lê Văn Khoa lao vào can ngăn nhưng bị ông Nhuận quay sang đánh. Sự việc ồn ào kết thúc khi công an phường xuất hiện, lập biên bản vụ việc.

Theo trình bày của bà Tố, khoảng 10 ngày trước khi xảy ra vụ xô xát, số điện thoại của bà và chồng bà liên tục nhận được tin nhắn từ số máy lạ. Các tin nhắn có nội dung thô tục, mang tính chất xúc phạm, vu khống. Qua nội dung, giờ giấc cũng như cách nhắn tin, bà nghi ngờ người nhắn tin chính là ông Nhuận.

Khoảng 13 giờ ngày 16/6, bà tiếp tục nhận được tin nhắn tương tự nên lập tức đến Trung tâm bồi dưỡng chính trị nơi ông Nhuận làm việc để tìm hiểu.

Theo bà Tố, khi đến trước phòng ông Nhuận, bà đứng bên ngoài và tiếp tục trả lời tin nhắn. Lúc này, nhìn vào phòng thì thấy ông Nhuận đang bấm điện thoại. Nghi ngờ ông Nhuận là “tác giả” các tin nhắn nên bà xông vào giật điện thoại của ông Nhuận nằm làm bằng chứng.

Khi đang giằng co chiếc điện thoại với ông Nhuận thì ông Khoa xuất hiện can ngăn. Bà đã nhờ ông Khoa lấy dùm điện thoại của ông Nhuận nhưng không lấy được.Chỉ khi công an phường đến, bà mới lấy được đem nộp công an làm chứng cứ.

Chiếc điện thoại bà Tố giao nộp cho công an

Cũng theo bà Tố, các tin nhắn từ số số lạ nói bà quan hệ bất chính với ông Khoa, đồng thời cho rằng ông Khoa sẽ không lên được chức Giám đốc trung tâm.

Còn theo trình bày của ông Khoa, buổi chiều xảy ra vụ việc ông đến cơ quan làm việc theo quy định. Được một lúc sau thì nghe tiếng kêu cứu nên ông đi ra khỏi phòng làm việc tìm hiểu. Lúc này, ông thấy trước cửa phòng giám đốc, ông Nhuận và bà Tố đang giằng co nhau.

Ông Khoa vào can ngăn nhưng bị ông Nhuận quay sang đấm, bóp cổ, xé áo và bẻ tay khống chế. Bí thế, lại bị đau nên ông Khoa đã cắn vào vai ông Nhuận để thoát thân. Khi ông thoát ra được thì ông Nhuận và bà Tố tiếp tục giằng co. Sự việc chỉ kết thúc khi công an xuất hiện.

Ông Khoa cho biết, chỉ tham gia với vai trò can ngăn hai người xô xát chứ không phải tham gia đánh nhau.

Trùng Dương