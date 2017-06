Vật thể nghi là phi thuyền ngoài hành tinh trên sao Hỏa

Cơ quan điều tra thông báo việc "từ chối cấp giấy" cho luật sư là do bị can Lê Duy Phong thấy "chưa cần thiết" có người bảo vệ quyền lợi.

Những tay súng IS tại Mosul đang dùng dân thường làm lá chăn sống nhằm ngăn bước tiến của các lực lượng an ninh Iraq do Mỹ hậu thuẫn.