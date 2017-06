Cuối tuần miền Bắc tiếp tục mưa, vùng núi khả năng lũ quét

Hai ngày cuối tuần, vùng núi trung du Đông Bắc Bộ vẫn mưa to, trời mát với mức nhiệt 31-32 độ C.

Do tác động của rãnh mây giông đi qua Bắc Bộ kết hợp đới gió đông nam ẩm từ biển, những ngày qua miền Bắc có mưa diện rộng. Tổng lượng mưa từ 26/6 đến 29/6 phổ biến 100-200 mm, tại Bắc Quang (Hà Giang) còn lên đến 518 mm.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, kiểu thời tiết trên duy trì hôm nay và ngày mai ở Bắc Bộ. Riêng vùng núi và trung du mưa to, tổng lượng dự báo là 70-150 mm, một số nơi ở Sơn La, Lào Cai... có thể trên 200 mm.

Hà Nội dù không phải tâm mưa, nhưng các chuyên gia cảnh báo có thể xảy ra tình trạng ngập úng. Ảnh: Ngọc Thành.

Từ 1/7, rãnh mây giông yếu dần, Tây Bắc Bộ còn mưa nhưng không lớn. Riêng Đông Bắc Bộ, nhất là vùng núi Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn và Quảng Ninh vẫn mưa to. Nhiệt độ cao nhất trong hai ngày cuối tuần ở miền Bắc khá dễ chịu, khoảng 31-32 độ C.

Tại Hà Nội, mưa giông có thể xảy ra bất kỳ thời điểm nào trong ngày, nền nhiệt cao nhất phổ biến 32-33 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo khả năng cao lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, như: Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên...

Với miền Trung, hai ngày cuối tuần thời tiết dễ chịu, trời nắng nhưng không quá nóng, mức nhiệt ở Thanh Hóa 33 độ C, Cửa Lò 34 độ C, Huế và Đà Nẵng khoảng 35 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ, trời nắng ráo cho đến 15h thì mưa giông xuất hiện và kết thúc lúc 19h.